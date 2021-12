Dulce María revela las peleas e injusticias que hubo en RBD

“Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito... Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito“, expresó.

“Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo superfuerte, porque ganábamos súper poquito”, explicó. Aunque aquella situación no duró tanto, pues el grupo se unió para exigir que se les igualaran los salarios, pues todos trabajaban en la telenovela, hacían giras y grababan los mismos álbumes.