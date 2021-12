Dulce María y su eterna gratitud a la fallecida Marília Mendonça por su dueto: ‘Para mí es un regalo’

¿De qué manera te impactó el deceso de Marília Mendonça?

Me impactó mucho porque yo también soy mamá, hoy está cumpliendo dos años su bebito… yo también sé lo que es estar de gira de un lado a otro y pues eso la verdad es que me impactó mucho personalmente, en mi vida, en mi carrera, y por otro lado, el cuestionarme el porqué de esa conexión desde antes. (Yo me decía) ‘¿Por qué dejó todo listo, las canciones grabadas? ¿Por qué mi disco salió hasta octubre?’ Yo decía ‘es que me dejó un regalo muy grande’. Ya después me enteré de que ella era fan de RBD, que había sido fan de Roberta de mi personaje.

Siento que ese cariño, que algún momento tuvo hacia mí, o hacia mi personaje, ella nunca olvidó sus sueños y sus raíces y por eso es por lo que ella aceptó con tanta generosidad y amor hacer una colaboración conmigo cuando estaba en su mejor momento y no tenía ninguna necesidad o interés de hacer algo con nadie. De esa forma entendí porque es tan amada y tan querida, porque tenía un corazón súper generoso, muy sencilla, muy humilde, muy entregada con sus fans.