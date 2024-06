Eiza González sale en defensa de Jennifer Lopez, luego de la cancelación de su gira

Sin duda alguna, la vida de Jennifer Lopez atraviesa por un momento un poco sensible. En medio de los rumores de una supuesta crisis de pareja con Ben Affleck, la artista recientemente confirmó la cancelación de su gira, This Is Me... Live, la cual la llevaría a recorrer algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos durante el verano. Sin embargo, la actriz ha sido cobijada por su círculo más cercano y por algunos de sus colegas, quienes se han solidarizado con ella tras los recientes eventos en su vida. Tal y como lo hizo Eiza González a través de sus redes sociales, donde se mostró sumamente preocupada por el acoso mediático en el que se ha visto envuelta la ‘Diva de El Bronx’ a raíz de los rumores que han rodeado su vida personal.





Eiza mostró su lado más empático con JLo

A través de sus historias de Instagram, Eiza retomó una nota periodística en la que se hablaba de la cancelación de la gira de JLo y de lo que devastador que había sido para ella tomar esa decisión. Al pie de dicha publicación, la intérprete escribió unas palabras de apoyo para la intérprete de El Anillo, mostrándose empática ante su situación. “Tengo que decir que el nivel de acoso que esta mujer ha recibido en los últimos meses es muy inquietante y desgarrador”, escribió la mexicana en las primeras líneas de su mensaje.

En ese mismo sentido, la actriz fue tajante a la hora de referirse a la doble moral con la que algunos detractores de Lopez actúa. “¿Cómo puedes quejarte de que alguien sea malo mientras disfrutas de ser malo con él? Las personas son humanos, cometen errores y a algunos les suceden cosas personales y al mismo tiempo tienen que ser constantemente perfectos ante los ojos del público”, finalizó.

©GettyImages



La cantante atraviesa por un momento sensible a nivel profesional y personal

El comunicado de JLo sobre su gira

Fue el pasado viernes 31 de mayo cuando Jennifer López, a través de su web oficial, confirmó la cancelación de su gira de verano. “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado”, se puede leer en las primeras líneas de su comunicado. “Tengan en cuenta que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...”, agregó sin entrar en detalles sobre las razones que la llevaron a tomar esa difícil decisión.

Por otro lado, Jennifer también compartió el comunicado de Live Nation, empresa promotora del tour, que tenía como fecha de inicio el próximo 26 de junio en Orlando, Florida. “La gira de verano 2024 de Jennifer Lopez por Estados Unidos, ‘THIS IS ME...LIVE’ está cancelada, citando... ‘Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos’”.