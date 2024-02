Charlie Zaa nos habla sobre su esperado regreso a la música que promete mucho para este año

Ahora que marcas tu regreso, ¿con qué artista actual te gustaría hacer una colaboración?

“A mí me encantaría poder hacer música con todos los que hoy en día están este figurando de manera muy fuerte en el mercado. Me encantaría poder hacer en su momento algo con Juan Luis Guerra, con marco Antonio Solís, Ana Gabriel. Me encantaría poder hacer algo con en el género urbano. Bueno, hay muchos que me llaman la atención.

Te puedo decir que J Balvin me gusta mucho Bad Bunny, Maluma también lo que hace Maluma me parece muy, muy bonito. Y con Peso Pluma, me encanta mucho lo que está haciendo, además de que me parece que es un ser humano maravilloso. La lectura que tengo por parte de él es maravillosa como como persona, como ser humano. Cuando lo he escuchado hablar en ciertos momentos, me parece una muy bella persona, así que con todos me encantaría hacer algo”.