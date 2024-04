Ana Bárbara reacciona a las palabras de Paula Levy sobre su deseo de dedicarse a la música

En medio de sus diferencias familiares, Ana Bárbara se mantiene optimista y refugiada en su trabajo. La cantante también ha sido muy cautelosa al hablar públicamente de los complicados acontecimientos al interior de su círculo, aunque se deja ver dispuesta a que todo fluya de la mejor manera si se trata de brindar apoyo a los suyos. Sincera, la también llamada Reina Grupera expuso así sus intenciones de respaldar a Paula Levy, la hija de la fallecida Mariana Levy, quien recientemente habló de querer conquistar su sueño en la música tras haber dejado de estudiar actuación.

©@anabarbaramusic



Ana Bárbara dice estar dispuesta a compartir el amor con los suyos siempre y cuando estos le respondan igual.

Ana Bárbara y su reacción a lo dicho por Paula

Más allá del distanciamiento que existe en este momento entre Paula y Ana Bárbara, situación que la joven confirmó en días pasados, el respeto entre ambas sigue intacto. Paula habló del impulso que tiene por dedicarse a la música en el género cumbia gracias a la inspiración de la famosa intérprete, a quien considera su madre, pues la cantante se hizo cargo de ella desde que era pequeña. Al respecto, la también productora musical ha reaccionado, aunque sin mencionar directamente el nombre de Paula.

“Cuando hay personas que te dan amor, tú les has dado amor, pero son leales, son seres conscientes, creo yo en el alma de las personas que actúan en función de eso, del amor…”, dijo en una entrevista concedida al programa televisivo Venga la Alegría. “La gente que actúa con amor sí estoy dispuesta siempre para ellos, para los que no, no”, dijo en su charla con la emisión, espacio en el que también destacó la buena relación que mantiene con Patricio Levy, con quien asegura se mantiene en comunicación. “Es un muchacho que le tengo mucho cariño y respeto, nos escribimos de vez en cuando como la canción, pero sí, le tengo mucho cariño a él, a su hermano y a su santa madre, en donde quiera que esté”, dijo.

©@anabarbaramusic



Sin mencionar directamente a Paula, Ana Bárbara se mostró abierta a brindarle su apoyo a la joven.

¿Qué dijo Paula de Ana Bárbara?

En días pasados, Paula abrió su corazón sobre el nuevo giro que ha dado su vida en el sentido profesional. Luego de haber ingresado al Centro de Educación Artística de Televisa, la joven tomó la decisión de abandonar sus estudios para enfocarse en la música, revelando que la inspiración de Ana Bárbara es uno de sus principales motores. “Me encanta la cumbia, sí, la verdad me encanta la cumbia y mezclar la cumbia con el hip hop, yo creo que ahorita es como mi tirada, pero pues sigo descubriendo qué onda. Obviamente creciendo con Ana Bárbara, pues la reina casi casi de la cumbia, bueno no la reina, pero se entiende, ¿no?”, explicó en una charla, declaraciones retomadas por Venga la Alegría.

©GettyImages



Ana Bárbara se refugia en la música mientras atiende diferencias familiares.

En otro momento, Paula además confirmó el distanciamiento que mantiene con Ana Bárbara, a la par de las diferencias que su hermano José Emilio sostiene con la cantante, esto a raíz de las declaraciones que el joven ha hecho sobre el prometido de la Reina Grupera, Ángel Muñoz. “Ahorita estamos en pausa, pero yo a ella la admiro mucho. Yo entiendo su enojo y entiendo más o menos lo que está haciendo, de alguna manera, pero se me hace algo innecesario, se me hacen problemas familiares muy delicados para estarlos peleando en televisión nacional, meter un abogado, que venga y diga no sé qué”, dijo anteriormente.