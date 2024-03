José Emilio Levy a Ana Bárbara: ‘Mi mamá vas a ser hasta el día en que me muera’

Para ningún miembro de la familia de Ana Bábara ha sido fácil lidiar con los problemas que existen en el hogar de la cantante quien, recientemente, hizo oficial la demanda en contra de su hermano, Francisco Ugalde, por violencia intrafamiliar. En medio del distanciamiento que también existe entre la intérprete de Fruta Prohibida y José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, el joven le envió un mensaje en el que reconoció que el lazo que crearon durante los años en que vivieron juntos, es indestructible. En entrevista para el programa Venga la Alegría, el también hijo de El Pirru, mostró sus ganas de reconciliarse con su papá.

El hijo de la fallecida Mariana Levy dijo que Ana Bárbara siempre será su mamá

Un lazo indestructible

Mientras disfruta de una nueva etapa en su vida, ahora que ingresó a estudiar actuación al CEA, tal como su hermana mayor, Paula, José Emilio revela cómo se siente por su distanciamiento con la cantante: “Para Ana Bárbara tengo unos sentimientos encontrados, no necesariamente buenos, un poco de decepción por poner de prioridad a tu esposo antes de que a mis hermanos. Mi mamá vas a ser hasta el día en que me muera”, comentó haciendo referencia al gran cariño que le tiene. José Emilio reveló que, actualmente, sigue en contacto con doña María de Lourdes Mota, mamá de la cantante: “Yo la amo muchísimo, la considero como una de mis abuelas, es muy linda la señora”.

Aseguró que la mamá de la cantante le ha mostrado su apoyo en esta denuncia pública que hizo en contra de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara: “Ella me apoya en todo, me dice que está orgullosa y agradece que esté defendiendo a sus nietos y a su hija”. También envió un mensaje a su hermano, José María: “Siempre te voy a amar, siempre te voy a querer y siempre te voy a proteger, porque soy tu hermano mayor y ese es mi papel”. Explicó por qué no cree prudente que Chema, como le dicen de cariño, vuelva a casa de la cantante: “A mí no me parecería que él se regresara a Los Ángeles, porque si ya tenía problemas con Ángel, antes de venirse, ahorita va a tener más. Yo creo que, en algún momento, mi hermano sí estuvo en peligro, para que mi papá fuera por él a Los Ángeles, lo rescatara, yo creo que algo tuvo que haber pasado bastante grave”.

Buscará la reconciliación con su papá

También respondió si cree que la cantante corra algún riesgo: “Eso de que Ana Bárbara esté en peligro, no sé, es una señora ya de bastante edad, con una trayectoria y con una vida bastante difícil de manejar, pero no creo que esté en peligro ella”. Dando muestra de conciliación, José Emilio habló de las diferencias que sostiene con su papá, José María Fernández, mejor conocido como El Pirru: “Estar peleado con tu papá es bastante doloroso, la vida es muy corta, en cualquier momento se puede ir él o me puedo ir yo y quedarnos con cosas por decir no sería nada agradable para ninguno de los dos”.

El joven también mostró sus ganas de reconciliarse con su papá

Su reacción a la advertencia de la cantante

Ahora que la demanda que Ana Bárbara había anunciado en contra de su hermano, Francisco, es una realidad, José Emilio reaccionó a la advertencia que la cantante le hizo sobre seguir tocando temas familiares de manera pública : “Miedo y temor no, precaución por si va a llegar, estar atento, yo ya estoy checando todas las cosas con mis abogados, se me hace una injusticia que me vayan a demandar por decir la verdad. Si mi hermano me dice: ‘Órale, vamos con todo a demandar a Ángel’, yo encantado de apoyarlo y ayudarlo”, finalizó.

