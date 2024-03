José Emilio Fernández Levy reacciona a la advertencia legal lanzada por Ana Bárbara

El distanciamiento entre Ana Bárbara y José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, se dio a raíz de las recientes declaraciones que el joven ha hecho sobre Ángel Muñoz, prometido de la cantante. Dada la molestia que eso ha generado en la pareja, la intérprete tomó la decisión de lanzar una advertencia legal contra él, pues al ser mayor de edad tendría que hacerse responsable de sus dichos como si fuera un adulto, según reiteró el abogado de la también productora musical, Guillermo Pous. Tras darse a conocer esa noticia, José Emilio ha reaccionado públicamente, afirmando sentirse seguro de sus palabras las cuales, afirma, están respaldadas por la existencia de algunas pruebas.

José Emilio aseguró que todo lo que ha dicho es verdad.

Abierto a compartir su postura sobre la acción realizada por Ana Bárbara y su pareja, José Emilio comentó: “Yo hasta no ver una notificación aquí en mi casa no voy a creer nada, seguro es una técnica para que me metan miedo y que me quede callado. Y la verdad si me demandan estamos viviendo en un mundo de locos. No entiendo la razón porque lo que yo he dicho es totalmente verdadero…”, afirmó durante una charla concedida a la periodista de espectáculos Inés Moreno.

José Emilio afirma que existen pruebas

En su charla, José Emilio fue firme al defender su postura, esto tras la pregunta de la entrevistadora, quien quiso saber si tiene pruebas físicas de todo lo que sostiene. “Estoy cien por ciento seguro de que lo que digo es, ha sido verdad y hay pruebas y hay evidencia de todo. Hay muchas personas de testigos, hay muchas personas que pueden salir a corroborar mi versión, no solo estoy yo. Yo no (tengo pruebas físicas) pero sé quién sí las tiene, no quiero meter ahorita a la persona en los líos y que le marquen todos mañana, todos los medios, para preguntarle. Pero sí, sí hay pruebas físicas y sí hay audios de esa persona tratando mal a mis hermanos…”, dijo en la plática.

El joven afirma que existen pruebas sobre las actitudes de Ángel Muñoz con sus hermanos.

Desea que sus hermanos se posicionen

Al ahondar en sus palabras, José Emilio expresó su deseo porque sus hermanos hablen sobre lo ocurrido, pues de esta manera, afirma, su testimonio estaría respaldado. “Chema y Emiliano, que tampoco han salido a hablar y no han dicho nada, yo respeto su punto y respeto el por qué no lo han hecho. No quieren hablar mal de su mamá ni de nadie, respeto ese punto, pero en algún momento estaría padre que José María, mi hermano, contara y platicara sus vivencias con Ángel para ver que si es verdad todo lo que está pasando…”.

José Emilio reveló que la actitud de Ángel cambió de hace tres años a la fecha.

Aunque su hermana Paula también convive con Ana Bárbara y su familia, José Emilio afirma que, debido la cercana convivencia con sus hermanos, él fue testigo directo de lo que sucedía. “Cuando nosotros íbamos a Los Ángeles, Paula y yo, Paula estaba más con Ana Bárbara, estaba en su rollo, yo siempre estaba con mis hermanos… Yo sí fui más testigo de los tratos que Ángel le hacía a mis hermanos, algo que sí voy a reconocer es que lo de Ángel fue de hace tres años para acá, al principio que llegó a la familia hasta yo le agradecí el haberse casado con Ana Bárbara… Y de la nada, de un día para el otro, se volvió totalmente loco, y ahora sí salió el verdadero Ángel, maltratar a mi hermano José María…”, afirmó.

