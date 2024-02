En medio de rumores, Ana Bárbara defiende su romance con Ángel Muñoz

En el corazón de Ana Bárbaratodo transita en completa en calma, así lo afirma la cantante, más allá de los rumores que han surgido sobre su relación sentimental y convivencia con Ángel Muñoz, su prometido. Orgullosa de la estabilidad en ese sentido, la intérprete no ha dudado en hacer frente, una vez más, a las especulaciones, echando por tierra cada una de las versiones que han circulado a lo largo de estos meses. Así mismo, se mantiene enfocada en su carrera musical, celebrando por todo lo alto sentirse inspirada por el amor, un sentimiento que le permite continuar y dar rienda a su libertad creativa.

La cantante defendió su relación amorosa y echó por tierra los rumores.

Ana Bárbara rechaza estar controlada

Abierta como suele ser al compartir aspectos de su vida personal, Ana Bárbara habló de cómo asume su vida sentimental, rechazando vivir controlada por su pareja como se ha dicho. “La palabra esa (secuestrada) me da mucha risa, no sé ni qué decirte…”, declaró la también llamada Reina Grupera durante una entrevista concedida al diario mexicano Reforma. Para ser precisa con lo que dice, la intérprete apuntó: “Ojo, en mi caso estoy muy lejos de catalogar mi vida o mi situación de esa manera, porque no hay nada de eso…”, aseguró en la conversación, mostrando empatía por quienes sí han enfrentado ese tipo de circunstancias en sus vidas sentimentales.

Más allá de las especulaciones y segura del orden que guarda su entorno en ese aspecto, Ana Bárbara pone de frente el amor que tiene por los suyos. “Yo lo único que te puedo decir es que mi corazón sabe dar amor, y amor del bueno, como decía José Alfredo. También me gusta sentir el respeto a mí, a mi vida, a lo que soy, a lo que he dado…”, dijo en otro momento, para luego reiterar: “Siempre voy a ser una mujer que guarda una distancia de las personas que juegan a la traición…”, expresó sin hacer ninguna referencia directa a alguien, enteramente reservada y dando muestra del optimismo con el que asume la vida. “De parte de mi corazón no hay rencores, pero tampoco puedo estar donde no me hacen bien…”, afirmó.

Ana Bárbara asegura que vive rodeada de amor.

¿Qué ha pasado con los planes de boda?

Recordemos que fue en julio de 2020 cuando Ana Bárbara gritó al mundo que se había comprometido con Ángel Muñoz. Feliz de haber dado ese paso compartió anteriormente cómo vivió ese inolvidable momento colmado de felicidad. A unos años de distancia de ese romántico episodio, la cantante tiene muy claro lo que desea para el día de su boda. “Yo quiero un ‘bodorrio’ bien hecho, porque creo que me lo merezco…”, explicó en la charla con Reforma, asegurando que más allá de lo que implique celebrar una fiesta, busca sentirse plena cuando eso ocurra. Sin dar una fecha de cuando podría ocurrir el enlace, expresó: Denme chance que termine mi Bandidos Tour y luego veremos”, apuntó.

La llamada ‘Reina Grupera’ afirma que desea tener una gran boda.

La historia de amor de Ana Bárbara y Ángel Muñoz

Fue en 2014 cuando se dio el flechazo entre la pareja. Por ese Año, Ana Bárbara ingresaba a Estados Unidos y fue en el área de migración en donde ambos coincidieron, según contó la también llamada Reina Grupera a Raúl de Molina, esto en 2018. Desde ese momento, la historia entre ambos comenzó a tomar fuerza, un aspecto del que se han sentido muy orgullosos.

