Paula Levy confiesa cómo está su relación con Ana Bárbara: ‘Estamos en pausa’

En 2006, cuando Ana Bárbara se casó con José María Fernández, mejor conocido como El Pirru, la cantante comenzó a escribir su historia con los hijos del arquitecto, Paula y José Emilio, de 3 años y 8 meses, respectivamente. Fiel a su instinto protector, la cantante se hizo cargo de los hijos de la fallecida Mariana Levy a quienes crió como propios durante su matrimonio con el viudo de la actriz. Por años, el cariño entre Ana Bárbara y los chicos se mantuvo intacto, hasta hace unos meses, según ha comentado públicamente José Emilio Levy . En ese sentido, el programa Venga la Alegría buscó a Paula Levy quien en una entrevista con el matutino confirmó que también está distanciada de la intérprete de Fruta Prohibida.

La joven, estudiante de actuación, confirmó que está distanciada de la cantante

¿Cómo está su relación con la cantante?

Muy cautelosa a la hora de tocar temas familiares, la joven de 22 años de edad, compartió cómo se encuentra la relación con Ana Bárbara: “Ahorita estamos en pausa, pero yo a ella la admiro mucho”, comentó. Por otro lado, también dio su opinión sobre cómo está manejando su hermano sus diferencias con la cantante: “Yo entiendo su enojo y entiendo más o menos lo que está haciendo, de alguna manera, pero se me hace algo innecesario, se me hacen problemas familiares muy delicados para estarlos peleando en televisión nacional, meter un abogado, que venga y diga no sé qué”, puntualizó.

Paula considera que lo mejor sería que toda la familia se reuniera para conversar y arreglar las cosas en privado: “Que dijeran: ‘Siéntense todos, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar’”. También reaccionó a la carta que hace unos días hizo pública su papá, José María Fernández donde asegura que siempre velará por los intereses de ambos: “Sí vi la carta que hizo mi papá, me pareció muy bonita y digo, al final cada quien tiene derecho a salir a decir lo que quieran, pero me sigue pareciendo que debió quedarse en algo más familiar, al final, estas cosas llegan a pasar”.

Ana Bárbara también está distanciada de José Emilio Levy

Su mamá y abuela, las figuras más importantes

A propósito del pasado Día Internacional de la Mujer, Paula fue cuestionada sobre sus figuras femeninas más importantes, sin pensarlo, la joven aseguró que su mamá, Mariana Levy y su abuelita, Talina Fernández, son las dos mujeres que marcaron su vida: “Hablando de mujeres fuertes, mi abuela y mi mamá”, comentó. Paula, quien actualmente está estudiando actuación en el CEA, aseguró que está decisión estuvo influenciada por el amor que le tiene a ambas: “Mi abuela y mi mamá son mi máximo, me gustaría aspirar a ser como ellas en todo lo posible, porque son mujerones, a pesar de que las dos tuvieron unas vidas muy difíciles”, añadió.

Los hermanos Levy enfrentaron recientemente la partida de su abuelita

El adiós a su abuelita

Fue en junio pasado cuando María, Paula y José Emilio, los tres hijos de Mariana Levy, se enfrentaron nuevamente a una gran pérdida familiar con el sensible fallecimiento de Talina Fernández quien, en vida, apoyó a los tres jóvenes. Si bien, fue más cercana a María, a quien adoptó legalmente tras la muerte de la protagonista de La pícara soñadora, también se mantuvo al pendiente de Paula y José Emilio a quienes les tendió la mano cuando lo necesitaron, no por nada, ambos vivieron con ella en distintas temporadas.

