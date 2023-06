El último adiós a Talina Fernández: descansará en el mar y junto a su hija, Mariana Levy

Familiares y amigos cercanos de Talina Fernández se reunieron este jueves para dar el último adiós a la querida conductora, quien falleció el miércoles a los 78 años. El funeral se llevó a cabo en su hogar en la Ciudad de México, en donde sus allegados se despidieron entre flores blancas mientras recordaban los mejores momentos a su lado. Talina se lleva el cariño de la gente por su carismática y amable personalidad que resuena en las anécdotas de la gente que no podía creer la terrible noticia.

Por la tarde, el cuerpo de la conductora de televisión fue incinerado tal como expresó en su última voluntad. Durante unos días, las cenizas de Talina permanecerán en su hogar, para después llevarla al mar de Acapulco, México, en donde un parte será esparcida. “A ella le encantaba el mar. Toda la vida tuvo casa en Acapulco con sus papás y ahí las vamos a tener. Voy a echar un poquito en el mar”, reveló su hijo, Pato Levy.

Agregó que en aquella residencia cerca de la playa “Tiene un mueble en donde están todos sus seres queridos que han fallecido. En especial a Mariana”. Pato agregó: “Nos quedaremos con cenizas. Pondremos un altar bonito con sus fotos para que siempre, todos los días que pases, voltees y la veas como tenemos ahí las de Mariana”, agregó sobre su hermana, quien falleció en 2005.

Aunque su nieta b, primogénita de Mariana Levy, estuvo en todo momento en los servicios funerarios, llamó la atención la ausencia de sus hermanos Paula y José Emilio en estos últimos momentos. Ambos expresaron en las redes sociales su pesar tras la pérdida de su abuela.

Una sorpresiva despedida

Aunque hace unos días Talina Fernández parecía estar bien, trabajando e incluso ofreciendo entrevistas; la realidad era otra. “Empezó con una debilidad, con un poco de fiebre, pensaban que era alguna infección de algún tipo, ella decía que le dolían los dientes. No había infección en ningún lado y entonces, se empezó a sentir débil y mareada. Después de tantos exámenes, fueron a la sangre y se dieron cuenta que tenía deficiencias muy incorrectas en la sangre. Primero la diagnosticaron con mielosis displásica y eso nos dijeron desde el principio, que esa enfermedad es terrible, porque se convierte en leucemia, fue rápido, fue sorpresivo”, detalló Coco Levy, su hijo.

Mariana Levy y Talina Fernández

En sólo tres días, la familia de Talina se despidió de ella; sin embargo, a pesar de que los médicos les habían informado que no había nada más que hacer y que se iría en poco tiempo, ella no supo que estaba tan enferma. “No se dio cuenta, tampoco se lo anticipamos, cuando supimos que el diagnóstico era tan terrible, lo que tratábamos era hacer bromas, hacer chistes, de cotorrear con ella, de decirle cosas de amor, no le dijimos que todo estaba tan grave”, reveló.

