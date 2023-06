Ana Bárbara y el triste adiós a Talina Fernández: ‘Me queda en mi corazón un vacío’

La partida de Talina Fernández ha dejado un gran vacío en el mundo del entretenimiento, así como en los corazones de sus seres queridos y en aquellos con los que compartió en vida, tal es el caso de Ana Bárbara, quien está conmocionada por la muerte de ‘La Dama del Buen Decir’. Más allá de tener una amistad, Talina y Ana Bárbara eran como familia, pues al morir Mariana Levy, la cantante se casó en enero de 2006 con José María Fernández ‘El Pirru’, viudo de la actriz, y juntos criaron a los hijos de la fallecida actriz.

Talina Fernández

Cuando Mariana Levy falleció, en abril de 2005, a causa de un infarto, dejó tres niños pequeños; María, de ocho años, Paula, de tres años, y el pequeño José Emilio, de tan solo ocho meses. María quedó al resguardo de su abuela, mientras que Paula y José Emilio crecieron al lado de Ana Bárbara y ‘El Pirru’, aunque constantemente frecuentaban a María y su abuelita. Lejos de tener algún tipo de recelo por ella al casarse con el viudo de su hija, la conductora de televisión estaba profundamente agradecida por la forma en la que la cantante de Bandido acogió a sus nietos y les dio el amor de una mamá.

Ana Bárbara y Talina Fernádez

“Debo de reconocer que yo tengo de nacimiento un instinto maternal. Yo amo a los bebés, amo esa vulnerabilidad porque yo fui una niña que sufrió situaciones difíciles”, confesó Ana Bárbara. “Pienso que de ahí salió mi parte protectora a mis hijos, mis hijos de vientre y a Paula, Emilio y María en la medida de lo posible”, contó en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Ana Bárbara con su hijo mayor Emiliano y Paula Levy en un parque de diversiones en 2013

En 2010, Ana Bárbara se separó de ‘El Pirru’ y eso fue devastador, sin embargo continuó frecuentando a los niños, cosa que Talina reconoció siempre. “Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos. Yo tengo mucho que agradecerle y que Dios me la bendiga siempre”, dijo Talina en un encuentro con los medios hace unos meses.

Ana Bárbara con sus tres hijos biológicos, además de José Emilio y Paula

El emotivo adiós de Ana Bárbara a Talina

A través de sus redes sociales, la llamada ‘Reina Grupera’ le dedicó una emotiva despedida a Talina Fernández, asegurando que siempre la recordará por su gran sonrisa, su calidad humana y su belleza.

“Te conocí con sólo 11 años cuando acompañaba a mi hermana mayor a televisa, me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza. Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada no sólo por lo guapa que estabas, si no por tu preparación e inteligencia!”, escribió.

“Quien me iba a decir que en mi camino, tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda mas que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor mas querido. Sabes mi amada @talinafernandezoficial tu paso por este mundo lo bendigo, te extrañaré si, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y mas allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos. Descanse en paz ‘La Dama del Buen Decir’”.

