María Levy, la hija mayor de Mariana Levy con el actor Ariel López Padilla, fue al hospital para despedirse de su abuelita. Las cámaras la captaron visiblemente consternada, ya que de los tres hijos de Mariana Levy, ella era la más unida a su abuela. Incluso, abuela y nieta tenían su podcast Platicando con mi abuela.

En una entrevista con CARAS en julio de 2022, María habló de la maravillosa relación que abuela y nieta formaron con el paso de los años.

“Nos llevamos increíble, nos reímos mucho, compartimos el amor por la música clásica, me fascina escucharla contar historias y verla ser. Me encanta cuando nos ponemos creativas y me enseña cosas, aunque soy poco paciente, pero disfruto de todo momento a su lado. Es una relación muy linda y siempre aprendo algo a su lado”.