Talina Fernández rompe el silencio sobre los problemas legales entre sus nietos

José Emilio Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy, aseguró en una reciente entrevista que la relación con María, su media hermana, es complicada y distante desde hace más de año y medio por problemas sobre la herencia que habría dejado su madre al fallecer de manera inesperada en abril de 2005. José Emilio y Paula, los dos hijos menores de Mariana, acusan a María de poner trabas en el proceso legal para que reciban los bienes que les corresponden, y Talina Fernández, abuela de los tres, rompió el silencio para expresar lo que opina al respecto.

“A (José) Emilio le gustan mucho las bambalinas. Y se vende con una revista por dinero. Es capaz de decir cualquier cosa”, aseguró frente a varios medios de comunicación luego de que su nieto contara en una publicación mexicana los detalles del distanciamiento y cómo había perdido a dos mamás, incluyendo a Ana Bárbara.

Cabe recordar que José Emilio y Paula fueron fruto del matrimonio de Mariana con José María Fernández ‘El Pirru’, quien meses después de quedar viudo, se casó con la cantante. Fue ella quien se hizo cargo de los dos hijos menores de Mariana, lo que en su momento fue un calvario para Talina Fernández por no poder convivir con ellos a pesar de mantener buena relación con Ana Bárbara.

“Yo no lo crié. José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija, así que él no obtuvo la educación que tenemos todos nosotros”, expresó la periodista y presentadora de televisión. Sobre la herencia, añadió: “Ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia; ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada”.

José Emilio y el distanciamiento de Ana Bárbara

En su entrevista, José Emilio aceptó que se había portado muy mal con Ana Bárbara, quien fue su figura materna desde que su padre contrajo nupcias con ella en el año 2006, y aun después del divorcio de la pareja en 2010.

Sobre el distanciamiento con Ana Bárbara, la Dama del Buen Decir aseguró no tener idea de lo que suceda entre ellos y mucho menos de lo que haya provocado un disgusto por parte de su nieto. En cambio, agradeció a la intérprete de Bandido por haber estado al pendiente de sus nietos: “Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos. Yo tengo mucho que agradecerle y que Dios me la bendiga siempre”.

Por su parte, Ana Bárbara aseguró que por el momento no se siente bien para hablar del tema ya que es algo que la vulnera. En cambio, compartió su opinión sobre la señora Talina Fernández, a quien también le tiene un cariño muy especial: “Yo la amo, la adoró. Somos familia, esa es la realidad y hay cosas que luego pasan, pero que el amor reine en todos los corazones”.

