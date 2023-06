La emotiva carta de Talina Fernández a Mariana Levy a 16 años de su muerte

El lamentable fallecimiento de Talina Fernández tomó por sorpresa a conocidos y fans, quienes se confortan sabiendo que ahora está al lado de su amada hija, Mariana Levy. La actriz perdió la vida en 2005 y su recuerdo permaneció en el corazón de Talina, un cariño que en el aniversario luctuoso número 16 la motivó a escribir una amorosa carta que esta semana resurge en las redes sociales.

“Me piden que te escriba una carta, hoy que hace 16 años que te fuiste de nuestra vida. ¿Cómo se puede entrar en la zona del dolor y poner lo que siente el alma?”, inicia el texto de una madre que aprendió a vivir con la ausencia de su hija. “Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros. Era tu cumpleaños 39 y cómo saber que era una semana antes de tu partida. Te llevé unos aretes chiquitos de rubíes que eran de mi mamá, tú eras delicada, no eras ostentosa y los aretes te encantaron”, recordó Talina sobre el último cumpleaños de Mariana que celebró.

La propia Talina leyó la misiva en el programa mexicano Sale el Sol (Imagen TV), en donde era presentadora. “Y yo, sin pausa en el amor te abracé y sí pude decirte todo lo que eras para mí, no me quede con ganas de decir nada”, continuó en ese texto de 2021 que hoy cobra aún más significado.

En un rápido recorrido del tiempo, Talina agradeció por poder conocer a sus nietos y resaltó las cualidades maternas de Mariana: “¿Quién me iba a decir que esa chiquita prematura de 6 meses y medio y sólo 960 gramos, iba a ser mamá de tres niños, mamá como las de antes, bordaste sábanas, forraste su moisés como la abuela María. Te daba tiempo de trabajar y ser una perfecta ama de casa. Qué suerte que viviéramos puerta con puerta, llegabas en la mañana con tu café y cargando a tu muchachito. Oía desde la cocina tu voz diciéndome: ‘Máaaa’, platicábamos y nos poníamos al día”, continuó.

La Dama del Buen Decir mencionó la triste coincidencia de su médico familiar: “Cómo nos dolió la muerte de Roberto Kreschmer, tu pediatra y el pediatra de tus hijos y compañero mío del Colegio Alemán, fuimos juntas a un concierto luctuoso y lloramos abrazadas. Qué extraño destino que te murieras quince días después frente a su consultorio a donde te llevaron en brazos para reanimarte, ya te habías ido”.

Un triste ‘Hasta pronto’ de madre a hija

Aunque en su momento se reportaron los detalles del último adiós a Mariana Levy, Talina compartió cómo fue para ella esa despedida del mundo terrenal: “El velorio en mi casa fue acompañado con canciones que te encantaban de Pancho Céspedes, ‘Esta vida loca, loca, loca’. Y yo, ahí junto al féretro y tú volando hacia lo desconocido, no recuerdo más que la insistente consigna de cuidar a María. A tus hermanos que vivían la misma pena, no los pude consolar, a mi mamá tampoco. Qué egoístas somos en el dolor”.

Desde su corazón también compartió parte de los bellos recuerdos que la acompañaron desde aquel día: “En tu vida nos divertimos mucho, yo te hacía vestidos de princesa, más tarde en Egipto te quisieron comprar y no te vendí porque no tenía dónde guardar a los camellos, París fue bueno con nosotros, también fuimos a China, España, a Bali, Singapur, Hong Kong y tantos otros países además de la República Mexicana”.

Entre lágrimas inevitables y el aplauso del staff en el foro de televisión, Talina concluyó: “En fin, hoy es un día aciago, no te tengo para abrazarte, para olerte a tu perfume cristal y para que me digas que soy un dolor punzante. Estas aquí, en los recuerdos dentro de mí, estás en tus hijos, en tus hermanos, cada espacio, cada olor, cada amigo, cada música. Me envuelves en una nube de amor y te espero cuando nos vayamos juntas volando para seguirnos amando. Gracias Dios por 39 años de Mariana Levy en mi vida”.

