Paula Levy, hija de Mariana Levy, revela que dejó de estudiar actuación: ‘Tuve unos problemas’

Meses atrás, Paula Levy tomó la decisión de redirigir su vida y emprender un sueño, estudiar actuación. Gracias a ese ímpetu logró ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa, el también llamado CEA, en donde buscó seguir los pasos de su madre, la fallecida Mariana Levy, quien destacó como una de las actrices de telenovelas más exitosas en la década de los 90. Sin embargo, la circunstancia llevó a Paula a cambiar de planes, pues recientemente la joven reveló que dejó la escuela para actores dispuesta a emprender otro camino, en parte, inspirada por su madre adoptiva, Ana Bárbara, según confesó en una reciente entrevista.

Paula expuso la razón por la que truncó su carrera como actriz.

Sincera, Paula habló de la situación que la llevó a replantear su panorama profesional, aunque debido a circunstancias específicas también tuvo que suspender por ahora sus estudios para ser actriz. “Tuve unos problemas y sí me tuve que salir, no había dicho eso públicamente, pero sí tengo toda la intención de regresar…”, explicó al ser cuestionada, declaraciones retomadas por el programa matutino Venga la Alegría. Recordemos que anteriormente, Paula habló de su deseo por destacar en ese terreno, así como ahora lo hace su hermano José Emilio, quien ingresó a estudiar al CEA hace poco tiempo.

Inspirada por Ana Bárbara

En su charla, Paula también habló del rumbo que ha emprendido, pues si bien su preparación como actriz quedará en pausa, no se apartará de los quehaceres ligados al espectáculo, dispuesta a probar suerte en un nuevo terreno. “También tengo otra parte de mí que la música es muy importante. Estoy como productora, más allá que de cantante, pero igual en algún momento lanzarme, ver qué pasa…”, dijo en la plática con el medio antes citado. De hecho, a lo largo de estos días ha mostrado varios clips en sus redes sociales en los que aparece dentro del estudio de grabación, visiblemente enfocada y disfrutando en compañía de sus amigos esta aventura.

Paula habló de la influencia que Ana Bárbara ha tenido en ella.

En un acto de honestidad, Paula tampoco olvidó dar crédito a quien ha sido culpable de ese gusto por la música, su madre adoptiva Ana Bárbara, una de las figuras de la música grupera más reconocidas en la industria. “Me encanta la cumbia, sí, la verdad me encanta la cumbia y mezclar la cumbia con el hip hop, yo creo que ahorita es como mi tirada, pero pues sigo descubriendo qué onda. Obviamente creciendo con Ana Bárbara, pues la reina casi casi de la cumbia, bueno no la reina, pero se entiende, ¿no?”, dijo en su charla.

Paula habló del distanciamiento con Ana Bárbara y se pronunció sobre las declaraciones de su hermano.

Está distanciada de Ana Bárbara

Ha sido un periodo de constantes cambios para Paula y su familia. Su hermano, José Emilio, ha realizado algunas declaraciones acusando al prometido de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, de malos tratos hacia los hijos de la cantante, situación que de alguna manera ha tocado a Paula, quien confirmó su distanciamiento con la intérprete. “Ahorita estamos en pausa, pero yo a ella la admiro mucho”. Así mismo, opinó sobre los comentarios de su hermano relacionados con Ana Bárbara. “Yo entiendo su enojo y entiendo más o menos lo que está haciendo, de alguna manera, pero se me hace algo innecesario, se me hacen problemas familiares muy delicados para estarlos peleando en televisión nacional, meter un abogado, que venga y diga no sé qué”. Paula además sugirió que lo mejor sería una plática en privado para resolver las diferencias.

