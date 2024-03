Reportan el cateo de dos propiedades del rapero P.Diddy

Hace unas horas, medios de comunicación como TMZ y el Daily Mail publicaron varias imágenes del operativo que agentes federales de Investigación de Seguridad Nacional estadounidense realizaron en dos propiedades de Sean Combs, mejor conocido como Puff Diddy. De acuerdo con información proporcionada por dos elementos de las fuerzas del orden a la agencia AP, dichas acciones están relacionadas con una investigación federal que se abrió en Nueva York; sin embargo, no dio a conocer si el objetivo es el rapero, debido a que son detalles privados de la averiguación .

Bajo investigación federal

Debido a que la información sobre este caso es muy escueta, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) compartió a través de un comunicado de prensa algunos datos: “Hoy temprano, Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York ejecutó acciones policiales como parte de una investigación en curso, como la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami y nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley”, fue el informe oficial sobre estos cateos en las residencias del rapero.

En medio del hermetismo con el que se está manejando esta investigación, ni el cantante, ni su equipo legal se ha manifestado tras las acciones legales que se realizaron en sus propiedades. Algunos reportes apuntan a que esta iniciativa tiene que ver con las denuncias que en los últimos meses han interpuesto varias víctimas en contra del rapero por acoso sexual y violación; sin embargo, también se ha manejado la versión que se trata de un caso federal relacionado con el delito de tráfico sexual.

©GettyImages



Durante el operativo King y Justin Combs, hijos del rapero, fueron detenidos; sin embargo, horas después fueron liberados sin cargos

Sus hijos durante el allanamiento

Tras la diligencia de las autoridades, se vio a los elementos de seguridad retirarse de las propiedades con bolsas y cajas que, se presume, son pruebas para la investigación. Aunque se dio a conocer que en ninguno de los dos domicilios se encontraba P. Diddy, TMZ publicó imágenes de dos de sus hijos esposados. Se trata de King y Justin Combs quienes fueron detenidos durante el cateo en la residencia de Holmby Hills, cerca de Beverly Hills; sin embargo, más tarde fueron liberados sin cargos. Por la noche, los jóvenes regresaron a su domicilio, por separado, para luego salir con equipaje.

©Provided



El rapero fue visto en el aeropuerto de Miami, después de los cateos

¿Dónde está P. Diddy?

La gran incógnita que rodea este caso es, ¿dónde se encuentra el rapero? Hasta el momento, no se tiene conocimiento del paradero del artista; sin embargo, la prensa le dio seguimiento al rastreo del jet privado del rapero, el LoveAir LLC, que ayer aterrizó en Antigua, en las Islas Caribe, de acuerdo con TMZ. Más tarde, el Daily Mail confirmó que el rapero fue visto alrededor de las 3 de la tarde de este lunes, en el aeropuerto ejecutivo de Miami-Opa Locka, sólo unas horas después de que iniciaron los operativos en sus residencias. De acuerdo con esta información, se le vio esperando a otros miembros de su grupo que estaban siendo interrogados por funcionarios federales, se sabe que no fue esposado, ni detenido, por lo que no se considera que esté huyendo.