Benny Blanco, el novio de Selena Gomez, confiesa: ‘Quiero tener hijos, es el siguiente objetivo’

A finales del año pasado, Selena Gomez confirmó su noviazgo con Benny Blanco, ante la sorpresa de propios y extraños. La cantante dejó claro que no le importaban los señalamientos hacia su pareja por sus declaraciones pasadas, y que pasaba más su amor hacia él. La relación ha marchado viento en popa, y tal parece que podrían estar listos para escribir un importante paso en su historia juntos. El productor musical se ha sincerado sobre sus planes en el ámbito personal y ha revelado sus deseos de formar una familia.

©@selenagomez



La pareja se ha dejado ver muy enamorada en redes sociales.

En su reciente aparición en The Howard Stern Show, Benny habló de su anhelo por convertirse en padre y de la posibilidad de casarse con Selena. “Quiero tener hijos. Ese es el siguiente objetivo, marcar esa casilla. Tengo muchos ahijados y sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños”, confesó.

Si bien se mostró muy entusiasmado con la idea de debutar en la paternidad, el también compositor de 36 años fue más cauteloso a la hora de referirise a un posible compromiso con la intérprete de Lose You to Love Me. “No tengo nada”, admitió Blanco. “No tengo ni zapatos. ¡Tengo que preparar todo!”, dijo en tono bromista.

©@selenagomez



Selena y Benny celebrarán pronto su primer aniversario.

Aunque los planes de boda parecen inciertos por ahora, lo que es un hecho es que Benny está muy enamorado de Selena. “Cuando la miro... siempre pienso: No conozco un mundo en el que pueda ser mejor que éste”, expresó.

Casi un año juntos

Blanco también habló de su primer aniversario con Selena, el cual está a la vuelta de la esquita, pues se trata del 22 de julio. Y aunque no dio muchos detalles, sí reveló que tiene “algunas cosas realmente buenas” planeadas para celebrar.

El productor admitió que su novia es una inspiración para él y que está muy orgulloso de ella. “Nos reímos todo el día, ella me inspira. Llego a casa del trabajo y pienso que tuve un buen día. Le pregunto, ¿Qué hiciste tú? ‘Oh, acabo de filmar esto con Meryl Streep y luego fui a una recaudación de fondos y ahora estoy grabando’. Mi día suena como una m***da comparado con el de ella”, dijo entre risas.

Ella también ha hablado públicamente lo positivo que ha resultado tener en su vida a Benny. “Creo que es realmente importante conocer a alguien que te respete. Y es realmente agradable poder apoyarse en alguien que entiende el mundo en el que vivo. En general, es la situación en la que me siento más segura. Ha sido realmente encantador y solo he crecido a través de esto, así que es impresionante”, dijo hace poco a Zane Lowe en Apple Music 1.