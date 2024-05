Leylah Fernández, la inspiradora promesa del tenis y de raíces latinas, nos cuenta sobre sus inicios y sueños a futuro

Vamos un poco para atrás, nos hablas de adversidades que superaste, ¿a qué te refieres?

“Pues no son solamente las derrotas o los partidos perdidos, son también momentos en los que me encuentro viajando sola, o no exactamente sola pero no con mi familia, no con mi papá, que es mi entrenador.

Había muchos viajes en los torneos junior a donde solamente viajé con un entrenador de la federación. A los 14 años viajé hasta Grecia, completamente sola, sin padre, sin madre, sin entrenador, y me encontré ahí con una chica canadiense que no conocía, entonces mi papá contactó a su mamá para ver si podíamos compartir la habitación del hotel. Ella me ayudó mucho en ese torneo, pero fueron momentos difíciles por tener que aprender a ser independiente y tener que encontrar soluciones yo sola, porque no tenía a mis padres o a un adulto ahí para ayudarme con cosas como reservaciones de hotel, de auto, con la comida; porque tampoco podía encontrar restaurantes sola.

Tuve que hacerlo todo y puedo decir que gracias a ello crecí mucho, maduré mucho. Por eso, a cada torneo que voy a competir es el más importante, para ganar y después poder tener al menos un entrenador conmigo, al menos mi papá para que él me pueda ayudar.

Creo que sin ese torneo yo no estaría aquí, en esta etapa de mi carrera, porque perdí la primera ronda, entonces fue difícil”.