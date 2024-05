Danna García celebra su espectacular regreso a la pantalla grande

Tras más de cinco años lejos de la pantalla grande, Danna García está de lo más emocionada por el estreno de la cinta V de Victor, una comedia que promete un knockout al aburrimiento. Esta semana, la actriz colombiana celebró junto al elenco la premiere de la película que llegará a los cines este viernes, y que marca su espectacular regreso en cartelera.

©Danna García





“¡¡¡Nos vemos en cines el 16 de Mayo 🇲🇽 !!!”, anotó muy contenta en una de sus publicaciones en las redes sociales, en donde por fin podía contar a sus fans el rodaje en el que estuvo trabajando meses atrás. “¡¡Qué ilusión!! Es un proyecto muy especial. GRACIAS, fue increíble hacer parte de este mundo de V de Victor”, agregó.

Danna comparte la pantalla con Memo Villegas, quien interpreta a Victor, un exboxeador que ahora se dedica a trabajar en un asilo de ancianos en el que Mónica (García) trabaja como enfermera. Luna (Camila Núñez), hija de Victor, descubre el famoso pasado de su padre y lo alienta a seguir con su camino en los rings.

“Gracias a todos los que lo hicieron posible. Los extraño “código morado”. 🇪🇸♥️”, anotó en su publicación, en la que, por la bandera española, habría hecho un guiño a su pareja, el escritor español Iván González, padre de su hijo seis años, Dante.

Para la premiere, la actriz de Pasión de Gavilanes lució un conjunto de pantalón acampanado negro con un top tipo vestido ajustado con escote palabra de honor, además de una ligera blusa de malla blanca por debajo.

Danna García, siempre hacia adelante

Para los fans de la actriz, esta gran noticia los llena de alegría, en especial luego de seguir sus pasos, no sólo en el cine o la televisión, sino también en las redes sociales, en donde sele compartir los mejores momentos de su vida y su carrera, así como lo hizo con las reflexiones sobre una situación particular que ha preferido no mencionar, pero sí tomar lo mejor de ella.

“El año pasado fue un año especialmente emocional para mí”, anotó en un a publicación a principios de 2023. “Terminó de manera hermosa, pero me tomó tiempo reconciliar lo que había vivido y hacer un análisis profundo de mi postura y sentimientos. No me había sentido lista para hacerlo, no lo podía hablar... pero ya pasó esa etapa”, expresó la intérprete. “Solo quiero decirles que bajo NINGUNA circunstancia debemos soportar: el acoso, la intimidación, la violencia de género, el abuso de poder, el bullying, o la difamación. NO pueden ser tolerados”, agregó.

Ahora, llena de gratitud, disfruta de los días como mamá de Dante, con quien celebró dichosa el Día de las Madres con un par de lindas fotos. “Desde el amor más puro que conozco... Ahora me llaman Má. 🤰🏻🥰 ¡¡Feliz día mujeres Valiosas!! resilientes, poderosas, amorosas... y tantas cualidades. Las amamos ♥️”.