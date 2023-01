Danna García alza la voz contra el acoso, la intimidación y la violencia: ‘Me tomó tiempo reconciliar lo que había vivido’

Su desagradable experiencia en Los Ángeles

En su mensaje, la actriz colombiana prefirió no agregar detalles sobre alguna situación en específico que haya vivido en el pasado, pero con sus palabras dejó entrever que pudo haber sido víctima de alguna situación como las que mencionó. Sus seguidores no tardaron en expresarle su apoyo y elogiar su valentía por animarse a hablar sobre un episodio difícil en su vida.

En 2020, Danna compartió los detalles de una lamentable situación que vivió cuando estaba tocando puertas en Hollywood. “En Los Ángeles sí me acosaron. Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles”, contó entonces en el programa Sal y Pimienta (Univision). “Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’, o sea no era actuando”, relató.

“Esa misma persona me acuerdo que me invitó a una cena... Y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘No, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”, contó.