En vísperas de su cumpleaños 57, Lili Estefan arranca los festejos con lindos detalles

Para Lili Estefan las celebraciones por su cumpleaños han arrancado... La presentadora de El Gordo y la Flaca cumplirá 57 años el 20 de marzo, pero los festejos ya han comenzado. La conductora compartió con emoción que ha dado el ‘banderazo de salida’ para su cumpleaños al recibir sus primeros regalos. El pasado lunes, tras volver a casa de su jornada en Univision, Lili se encontró con una grata sorpresa y a través de sus redes sociales presumió el tremendo detalle que la ha llenado de felicidad, pues esto es una muestra más del cariño que le guardan sus seres queridos y amigos más cercanos.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3.8 millones de seguidores, ‘La Flaca’ compartió un video en el que se aprecia la mesa de su comedor repleta de arreglos florales con globos y tarjetas. “¡Hoy llegando a casa! 💃💃🥳🥳🥳Cuando falta poco para mi cumpleaños y ya empiezan a llegar las sorpresas! 🥳🥳Gracias @thestorytellerflower SEGUIMOS mi gente bella 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🥳🥳🥳🥳 ya casi , un día más 🥳”, escribió la estrella de televisión junto al video, en el que se deja ver de lo más emocionada por este bonito gesto.

Varios famosos también se adelantaron a felicitar a Lili, como Borja Voces. El colaborador de Primer Impacto comentó: “¡Esoooo! Calentando motores para tu bday”. Thalía, quien es gran amiga de Lili también reaccionó al post de cumpleaños con unos emojis: “🍰🎂🍰🎂🍰”. María Elena Salinas le deseó lo mejor a ‘La Flaca’ en vísperas de su cumpleaños 57: “Feliz cumple flaca bella!!!!”. Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ comentó sobre las flores: ¡Qué bellezas, cómo tú!”. Olga Tañón también le deseó un feliz cumpleaños a ‘La Flaca’: “Happy Birthday 🎂🎉🎂🎉Toda la semana 💪🏼🎉💪🏼🎉💪🏼”.

¿Cómo está su corazón?

En una entrevista con HOLA! AMÉRICAS el año pasado, Lili habló sobre el amor y nos confesó si estaba o no en pareja, además de esto también habló de lo que es el amor a sus más de 50. “Yo bromeo todo el tiempo sobre la relación de pareja. La gente se imagina que después de pasarme 28 años con mi ex, yo necesito una persona a mi lado. Lo que menos he querido es una persona constante, porque obviamente salí de los 20 años, hasta los 50 que me pasó esto, con la misma persona. El proceso es difícil y yo creo que hasta que tú no te sientes totalmente recuperada, por lo menos yo, no he querido estar con una persona”.

En ese mismo sentido, Lili aseguró que sí tiene pretendientes, pero no está lista. “Ahora mis chistes todo el tiempo, cuando tienen que ver con parejas públicamente, tengo plan A, plan B, plan C, plan D, porque, efectivamente, de que hay enamorados por todos lados, los hay, que me hacen sentir espectacular, sí… de que se han portado conmigo todos, espectacular. Ahora es la mujer la que lleva la pauta y entonces soy yo la que un día tiene que decidir a dónde voy y con quién, y aún no he llegado ahí”.