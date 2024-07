Desde Madrid, Lili Estefan celebra el triunfo de España en la Eurocopa 2024

Este domingo estuvo plagado de emociones a nivel internacional gracias a la final de dos de los torneos de fútbol más importantes anualmente: la Eurocopa y la Copa América. En la parte europea los ánimos estuvieron a flor de piel hasta el último minuto, logrando España llevarse el triunfo en su encuentro contra Inglaterra. Las calles españolas rebosaban por la alegría de los hinchas que siguieron el torneo partido a partido hasta coronarse como los campeones. De vacaciones por Madrid, Lili Estefan fue testigo de esa alegría y se sumó a los festejos en la Plaza de Colón.

"¡¡España está de fiesta!! Ganaron la Eurocopa 2024 y hoy nadie duerme en Madrid, ni yo tampoco 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸💃💃💃💃💃", escribió Lili junto a un video desde el monumento, en el que miles de personas con el jersey de España se dieron cita para celebrar a lo grande la cuarta Eurocopa de la selección. Con este triunfo, además, España se convierte en el país con más títulos del campeonato a lo largo de la historia, situándose por delante de Alemania, que ha ganado la copa en tres ocasiones.

La multitud coreaba feliz el tema de We Are the Champions, de Queen, mientras Lili captaba en video cómo por la emoción la gente se metía al agua de la fuente para expresar su emoción. "Así se disfrutó el partido en la plaza de Colón. Felicidades 🍾🎈🎊🎉", agregó 'La Flaca' en su perfil de Instagram, en un momento en el que se dejó llevar por la euforia colectiva que el triunfo ocasionó.

"Esto es lo que está pasando en Madrid, España. ¡Y por casualidades de la vida, yo estoy aquí!", agregó entre risas la amiga de Raúl de Molina, quien desde hace unos días se encuentra en Europa luego de unas vacaciones con familia y amigos en Las Bahamas. Lili disfrutó del mar del Caribe junto a su hija Lina, quien se ha convertido en una gran compañía para recorrer el mundo en los momentos más divertidos y relajantes.

El apoyo latino desde Europa

Horas después de haber celebrado el triunfo de España, Lili estaba lista para disfrutar del partido de la final de la Copa América que se jugaba en su amado Miami. A pesar del cambio de horario, con mucha emoción la presentadora de El Gordo y la Flaca hizo un lugar en su agenda para disfrutar del juego, apoyando por completo a Colombia. Y no estaba sola, pues coincidió con Carlos Vives y su esposa, Claudia Elena, con quienes se divirtió animando a la selección.

© IG: @carlosvives Carlos Vives y su esposa, Claudia Elena

La pareja se encuentra en Madrid gracias a la gira de Carlos que justo en estos días lo llevó a la ciudad para uno de sus shows en el WiZink Center, desde donde celebró los goles de España, así como su victoria, luciendo en la espalda la bandera del país a modo de capa.