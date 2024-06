Lili Estefan muestra lo divertido que es salir de compras con su hija Lina Luaces

Además de ser una carismática y exitosa personalidad televisiva, Lili Estefan es una madre dedicada y amorosa. Para la estrella de El Gordo y La Flaca (Univision) no hay tesoro más grande que sus hijos Lorenzo y Lina Luaces. Mientras que el mayor de los hermanos se mudó hace tiempo a Los Ángeles, la joven sigue en Miami y a menudo comparte bellos y divertidos momentos junto a su famosa mamá. La presentadora compartió recientemente uno de ellos, demostrando que su hija heredó su personalidad alegre y su buen sentido del humor.

Para Lili sus hijos son su mayor tesoro.

“Cuando es lunes y tu hija te pide que la acompañes a las tiendas a comprar un par de zapatos y cuando llegué, miren lo que estaba pasando, Dios mío”, escribió Lili en su cuenta de Instagram el pasado 3 de junio al compartir un video protagonizado por Lina. “Ahí se los dejo pa’que se rían un poco”, agregó.

En las imágenes se veía a Lina haciendo gala de su faceta de modelo y mostrando además su flexibilidad y equilibrio. La joven de 21 años improvisó un performance mientras se probaba zapatos en una tienda departamental, provocando las risas de quienes estaban al rededor suyo, incluida su mamá.

Dueña de una espectacular figura y gran condición física, Lina fue capaz de hacer las más desafiantes poses mientras modelaba estilosos tacones. “Lina, ya”, pidió Lili, antes de soltarse a reír. “No le vendan nada”, agregó divertida. “Ella va a comprar zapatos, no se preocupen”, dijo después, al parecer dirigiéndose a los vendedores. La presentadora no daba crédito al ‘espectáculo’ que su hija estaba improvisando en plena sesión de compras.

Los seguidores de Lili reaccionaron divertidos a su video y aplaudieron que la joven modelo sea tan desinhibida como espontánea, además de que pueda disfrutar tanto hasta las situaciones más cotidianas.

Lili disfruta mucho pasar tiempo con su hija.

El gran apoyo de la conductora y su hija

Lina está construyendo una sólida carrera en el mundo del modelaje, y si bien es cierto que sus logros son el resultado de su talento y preparación, también se deben en buena parte al apoyo incondicional que Lili le ha dado. La conductora ha sido la fan número 1 de su hija y no hay desfile de modas en el que ella no esté en primera fila animándola. A sus 21 años, la joven ha logrado participar en eventos como el Miami Fashion Week y el New York Fashion Week.

“El valor de la vida está en entender que tu FAMILIA no tiene precio, que tu SALUD es la verdadera riqueza y que el TIEMPO vale oro”, expresaba Lili hace unos días al compartir algunas imágenes de una salida con Lina y su novio Sean Salazar, con quien también tiene una estupenda relación.