Lili Estefan y su hija Lina Luaces conquistan las montañas en Aspen

Lili Estefan no deja pasar ninguna oportunidad de disfrutar el tiempo con sus hijos, pues ellos son su mayor tesoro. La conductora, quien es madre de Lorenzo y Lina Luaces, aprovechó un descanso en el trabajo para darse una escapada con su hija a uno de los destinos favoritos entre los amantes de la nieve: Aspen, Colorado.

©@liliestefan



Lili y su hija Lina viajaron a Aspen, Colorado.

Tanto la presentadora de El Gordo y La Flaca (Univision) como su hija compartieron en sus redes sociales algunas postales de este inolvidable viaje juntas. “Conejitos de nieve en Aspen Wooohoooo. Que siga la tradición”, escribió Lili en su Instagram al compartir varias fotos junto a Lina, en las que se les veía posando abrazadas con las imponentes montañas nevadas como escenario de fondo.

Madre e hija usaron atuendos para esquí muy similares, y ambas lucieron guapísimas. Los seguidores de la conductora reaccionaron con halagos para las dos, y les enviaron sus mejores deseos para estas vacaciones.

©@liliestefan



Madre e hija conquistaron las montañas nevadas.

Lina usó su propia cuenta de Instagram para compartir también algunos vistazos de su viaje. En sus historias publicó una selfie mientras estaba en lo que parecía ser una telecabina, método que usan los esquiadores para desplazarse a las cimas de las colinas antes de descender. La joven retomó también la publicación de su famosa mamá en la que se les veía posando juntas.

©@linaluaces



Lina también compartió un vistazo de su viaje.

Madre e hija, inseparables

A finales del mes pasado, Lili acudió a la 36° edición de Premio Lo Nuestro junto a Lina, un evento en el que ambas derrocharon belleza y glamour. La presentadora y su hija desfilaron por la alfombra magenta en el Kaseya Center de Miami ataviadas en espectaculares y glamurosos looks.

Sin embargo, aquella no fue la primera vez que Lili asistió a dicha gala de premios con su hija, pues ya lo había hecho en ediciones anteriores. También ha acudido con su ‘retoño’ a eventos como los Latin GRAMMY y premieres como la de la serie Griselda (Netflix) de Sofía Vergara.

©GettyImages



Lili y Lina en la reciente edición de Premio Lo Nuestro.

La conductora ha confesado que sus hijos son una de sus razones por las que ha optado por no tener un noviazgo formal, pese a tener varios pretendientes. “No quiero que lleguen a casa y que haya una persona ahí. No, no... esta es su casa, las tres casas que tengo es todo ellos, y su mamá es toda de ellos. A mí me cuesta todavía ese cambio”, confesaba el año pasado en entrevista con HOLA! AMÉRICAS, destacando también que le gusta su vida tal y como es ahora.