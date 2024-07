Lili Estefan y su inolvidable encuentro con Carlos Vives en Marbella

Lili Estefan continúa en su travesía por España, viaje que le ha dejado los más inolvidables recuerdos. Después de disfrutar en Madrid la final de la Eurocopa, la presentadora puso rumbo en Marbella. A su paso por esta ciudad, la cual nunca había visitado, aprovechó para asistir al famoso Starlite Festival, donde coincidió nuevamente con su querido amigo Carlos Vives.

© Instagram @liliestefan Lili Estefan pasó una velada inolvidable junto a Carlos, su esposa Claudia Elena Vázquez y Sandra García-Sanjuán Machado.

“¡¡¡Arriba Colombia!!! @carlosvives arrasa en el Festival #Starlite en #Marbella y tuve la bendición de gozarme cada minuto de este espectáculo ÚNICO por ser de los escenarios más importantes de #Espana para los cantantes internacionales”, escribió Lili en su cuenta de Instagram totalmente emocionada por la velada inolvidable que vivió.

© Instagram @liliestefan Lili Estefan y Carlos Vives coincidieron en el Starlite Festival, en Marbella, España.

“¡¡¡Felicidades mi querido #CarlosVives por lograr unir culturas de todas partes del mundo!!! Estás en tu mejor momento y gracias @claudiaelena por hacer esta inolvidable noche una realidad. Los quieroooooooo un montón”, agregó en su mensaje, refiriéndose a Claudia Elena Vázquez, la esposa del cantante.

© Instagram @liliestefan Lili Estefan compartió además con Sandra García-Sanjuán Machado, cofundadora Grupo Starlite.

Desde Marbella, Lili Estafan canta 'La Bicicleta' a todo pulmón

En su publicación, Lili compartió varias fotos junto con Carlos y Elena, así como con Sandra García-Sanjuán Machado, cofundadora Grupo Starlite y, por tanto, su anfitriona. Todos se dejaron ver como buenos amigos, aunque nadie disfrutó tanto el concierto como la presentadora de El Gordo y La Flaca (Univision), pues mostró algunos vistazos del show en el que se le veía coreando a todo pulmón los éxitos del colombiano como La Bicicleta y Robarte Un Beso.

Carlos Vives le dedica una canción a Lili

Dueña de una personalidad alegre y divertida, la presentadora de origen cubano se ha ganado el cariño de muchos, entre ellos Carlos Vives. Prueba de ello es que, además de tenerla como invitada de honor en su concierto en Marbella, le cantó uno de sus temas, adaptándolo especialmente para ella. “¡¡¡Esto es lo que @carlosvives llama un vallenato de ciencia ficción!!!”, escribió Lili al compartir video en el que se le veía muy sonriente y abrazando a Carlos, mientras él cantaba su La Celosa, pero modificando la letra para que, en vez de Anita, dijera el cariñoso sobrenombre de la conductora.

“Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes, Flaquita. Porque tú muy bien los sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la mañanita”, cantó el colombiano. “¿Quién se sabe esta canción? ¡¡¡Qué manera de divertirnos contigo mi querido Carlos!!! Te queremos”, agregó la presentadora en su post.