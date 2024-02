Lili Estefan recibió en San Valentín una sorpresa del hombre que más ama en la vida

Como muchas celebridades, Lili Estefan recibió en San Valentín lindos detalles, en su caso organizados por su hija Lina Luaces. Si embargo, esa no fue la única sorpresa que recibió en el Día del Amor y la Amistad, pues antes de que concluyera, llegó hasta su casa el hombre que más ama en la vida: su hijo Lorenzo Luaces.

©@liliestefan



Lorenzo es el primogénito de Lili, y uno de sus más grandes amores en la vida.

En su cuenta de Instagram, la conductora de El Gordo y La Flaca (Univision), compartió el emotivo momento en el que salió a recibir a su primogénito, quien desde hace unos años se mudó de Miami a Los Ángeles para estudiar la universidad. “¡¡¡Miren mi Valentine!!! La mejor sorpresa, ¡miren quién voló 5 horas desde Los Ángeles para pasarlo en casita con nosotros!”, escribió Lili.

En el video se veía a la presentadora caminando por el jardín de su casa para recibir a Lorenzo, quien llegó con todo y maleta en mano. Se apresuró a abrazarlo efusivamente y a besarlo, mostrándose muy emocionada y feliz. “Cómo te quieroooooooo mi hijo bello @lorenzo_luaces, ahora si mi día está completo”, agregó en su publicación.

Con esta sorpresa, que llegó cuando San Valentín estaba por terminar, Lili completó su festejo lleno de amor. Temprano había mostrado el lindo gesto que tuvo Lina al prepararle un desayuno especial y llenar su casa con hermosas flores. “Tengo la mejor hija del mundo”, expresó en el video en el que mostró los detalles que le preparó la modelo. “Miren la sorpresa que nos tenía mi hija. Gracias mi chiquitica bella, esto es lo máximo”.

Lili, con pretendientes, pero sin novio

Desde su mediática separación en 2017 de Lorenzo Luaces, padre de sus hijos, Lili ha mantenido su vida sentimental lejos de los reflectores. Pero eso no significa en no tenga pretendientes, pues al ser una mujer tan guapa y carismática los prospectos no le han faltado.

©@liliestefan



La presentadora está feliz disfrutando su soltería.

“De que hay enamorados por todos lados, los hay, que me hacen sentir espectacular, sí… de que se han portado conmigo todos, espectacular”, confesaba la presentadora en entrevista con HOLA! AMÉRICAS en agosto del año pasado. “Ahora es la mujer la que lleva la pauta y entonces soy yo la que un día tiene que decidir a dónde voy y con quién, y aún no he llegado ahí”, agregaba, dejando claro que aún no había decidido tener una relación formal.

“La gente se imagina que después de pasarme 28 años con mi ex, yo necesito una persona a mi lado. Lo que menos he querido es una persona constante, porque obviamente salí de los 20 años, hasta los 50 que me pasó esto, con la misma persona. El proceso es difícil y yo creo que hasta que tú no te sientes totalmente recuperada, por lo menos yo, no he querido estar con una persona”, reflexionaba entonces.

