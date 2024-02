Lili Estefan se deja consentir en San Valentín y presume el detalle que le prepararon

Lili Estefan fue una de las tantas celebridades que recibió lindas sorpresas por el Día de San Valentín. La presentadora, quien actualmente no tiene pareja, llegó a su casa donde ya la esperaban varios arreglos florales y un desayuno especial preparado con mucho amor. Aunque Lili confesó hace unos meses a HOLA! que estaba soltera, reveló que por ahí tiene muchos prospectos, pero que hasta ahora no se ha decidido a dar un nuevo paso en el amor. La sorpresa de Lili fue organizada por su hija menor, Lina Teresa, quien puso gran esmero en sorprender a su mamá en este día tan especial.

©Hola



Lili Estefan y su hija Lina

Lili llegó a casa después de una mañana ocupada y su sorpresa fue ver la mesa de su comedor llena de arreglos flores además de unos globos métalicos alusivos al 14 de febrero. En la mesa, había un gran plato con frambuesas, moras y plátanos formando un corazón. Por si fuera poco, Lina —quien tiene una carrera como modelo— puso manos a la obra y se metió a la cocina para hacerle un desayuno bastante sustancioso a su mamá. El plato consistió en un par de avocado toast con dos huevos estrellados encima.

Lili quedó bastante sorprendida por este bonito detalle, al mismo tiempo que no cesaba de decir que tenía a la “mejor hija del mundo”. Sin duda, la joven de 21 años logró su cometido y alegró el día de su mamá. “Tengo a la mejor hija del mundo, miren cómo nos recibe. Happy Valentine’s everyone! No, no, no... ¡Esto es lo máximo!”, se le escucha decir mientras graba la sorpresa de su hija. A través de sus redes sociales, ‘La Flaca’ compartió un vistazo del festín y acompañó el video con las siguientes palabras: “Happy Valentine’s Day! ¡Feliz Día del amor y la amistad! Miren la sorpresa que nos tenía mi hija @linaluaces ❤️❤️❤️❤️❤️ Gracias mi chiquitica bella, esto es LO MÁXIMO ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

©@liliestefan



El desayuno sorpresa de Lina a su mamá

Soltera, pero con muchos admiradores

Lili nos confesó en entrevista el año pasado que aún no se siente lista para abrir la puerta al amor, pues estuvo con el padre de sus hijos por casi 30 años, y que desprenderse de eso no ha sido sencillo. Eso sí, nos reveló que tiene varios admiradores. “Obviamente salí desde los 20 años hasta los 50 que me pasó esto (la infidelidad de su exesposo y su divorcio). El proceso es difícil y creo que hasta que no te sientes totalmente recuperada, por lo menos yo, no he querido estar con una persona. De que hay enamorados por todos lados, los hay, de que me hacen sentir espectacular, sí”, compartió

Sin embargo, Lili, de 56 años, ha preferido enfocarse en sacar a sus hijos adelante además de disfrutar a plenitud de su soltería, rodeándose de buenos amigos. “Soy yo la que un día tiene qué decidir a dónde voy y con quién y no he llegado ahí”, detalló.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...