Lili Estefan, a nombre de Univision, se disculpa con integrantes de RBD tras lo sucedido en Premio Lo Nuestro

Sin duda alguna, la edición de Premio Lo Nuestro fue de lo más emocionante, pues pudimos ver a las estrellas más brillantes de la música latina reunidas en un solo lugar, regalándonos un desfile de glamour, además de momentos memorables, que sin duda serán difíciles de superar. Sin embargo, no todo fue alegría y felicidad en el marco de esta fiesta, pues por cuestiones de logistica y de organización, Christopher Uckermann y Christian Chávez, integrantes de RBD, no pudieron ingresar a la gala y recoger los premios a los que estaban nominados, algo de lo que hablaron en sus redes sociales, donde se mostraron desconcertados por esta situación. Es por eso que en una reciente emisión del programa El Gordo y la Flaca, la conductora titular del show, Lili Estefan, fijó una postura al respecto y a nombre de Univision, cadena encargada de la organización de esta ceremonia, ofreció a una disculpa a los integrantes de la banda, dejando en claro que todo se trató de una confusión que evitarán tener en futuras ocasiones.

Christopher y Christian lucieron espectaculares en la alfombra magenta del evento

Lo que dijo Lili al respecto

Luego de esta situación, Lili Estefan, a través de su programa, El Gordo y la Flaca, habló de esta situación, y a nombre de la cadena hispana ofreció sus sinceras disculpas a los integrantes de la icónica banda. “Yo personalmente, a nombre de Univision, les pedimos una disculpa por toda esta confusión, porque los vi contentos, los vi felices, y es muy importante para nuestra cadena tratar a nuestros invitados con respeto y hacerlos sentir en casa y espero que eso no pase más nunca”, compartió la presentadora con cierta preocupación. “Aquí en Univision lamentamos muchísimo la situación que acaban de pasar, obviamente son queridísimos, y fue una situación muy desagradable la que vivieron Christian Chávez y Christopher Uckermann”, agregó en otro momento.

Lili se mistró apenada con lo sucedido, pues incluso reveló que a su llegada al recinto en el que se llevó a cabo la premiación, tuvo la oportunidad de convivir y tomarse fotos con los guapos integrantes de RBD, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. “Yo me los encontré en la entrada principal del estadio, una de las puertas principales, donde entran todos los unvitados, los VIP, ahí estaban. Me saqué incluso fotos con ellos, les dije: ‘¿Hay sopresas para hoy por la noche?’, y me contestaron, ‘Eso esperamos’”, agregó.

La presentadora se mostró apenada por lo sucedido

Lo que dijo Raúl de Molina al respecto

Por su lado, Raúl de Molina, compañero de Lili en El Gordo y la Flaca, expresó con cierta seriedad: “Estamos tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, Premio Lo Nuestro lleva 36 años haciendo historia y nuestra misión es homenajear y aplaudir el trabajo de los grandes artistas latinos en la música. Aquí siempre son bienvenidos y ellos son dos grandes”, finalizó.

Lo que Christian y Christopher dijeron sobre esta situación

Luegi de haber pasado por la alfombra roja y de haber impactado con sus looks a su llegada a Premio Lo Nuestro, Christopher Uckermann compartió un video en sus redes sociales en donde explicó la razón de su ausencia en la ceremonia. “Hola a todos nuestros seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorpende un poco”, contó Uckermann, mientras Chávez añadió que tras este imprevisto, se irían a cenar. “Al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a ir a cenar. Los nominados no pusieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”.

Los RBD fueron reconocidos durante Premio Lo Nuestro con el premio a la Mejor Banda

