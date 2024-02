El mensaje que Maribel Guardia recibió de su hijo a través de una tarjeta

A poco más de un mes de que se cumpla un año del inesperado fallecimiento de Julián Figueroa, su mamá, Maribel Guardia, reveló que recibió un mensaje de su parte que le llegó por medio de una tarjeta. La actriz contó que, en ocasiones, encuentra detalles que la toman por sorpresa, con los que entiende que su hijo continúa cerca de ella.

“Hoy estaba arreglando algo y me salió una tarjeta del Día de la Madre y lo leí y digo ‘esas cosas no son casuales, pasan por algo’”, dijo ante las cámaras del programa mexicano, Venga la Alegría. “Fue un mensaje de él de ‘mamá te amo, mamá estoy cerca de ti, mamita estoy orgulloso de ti’, ¡ay!, él me lo mandó”, dijo con una gran sonrisa por haber recibido las dulces palabras de su hijo de manera sorpresiva.

Para la actriz, no ha sido nada fácil sobrellevar la pérdida de su único hijo, quien fue hallado sin vida en su hogar el 9 de abril del año pasado. Incluso asegura que hay días de altas y bajas, y desde entonces no ha dejado de pensar en él.

En un par de semanas se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Julián, y Maribel expresó que se siente mejor, ha tenido que aprender a vivir con ese vacío en el corazón. “Esta cosa es sombría la del duelo, hay días que uno, o sea, después de que murió Julián, tuve una etapa bien, luego últimamente me había hundido mucho, ahora me siento mejor”, explicó.

Su nieto y su nuera, un gran apoyo en los momentos mas complicados

Para Maribel y su familia, superar esta pérdida habría sido mucho más difícil si no fuera por el apoyo mutuo que se demuestran día con día. La también cantante encontró un poco de alivio en su nieto, José Julián; su nuera, Imelda Garza-Tuñón; y su esposo, Marco Chacón.

“Le digo a todos los que me estén viendo, cuando piensen algo negativo, pongan dos pensamientos positivos, porque la mente la vas alimentado de dolor, te puedes hundir en la tristeza, en el dolor, en la depresión, y no te debes de permitir eso, las personas que nos amaron quieren vernos bien”, expresó.

Y siempre deseando lo mejor al prójimo, Maribel agregó: “Quisiera que nadie pasara por lo que yo he pasado, y yo sé que muchas mujeres han pasado por eso, pero Julián está aquí en mi corazón, lo tengo tatuado en mi alma”.

