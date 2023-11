‘Yo quería como que despertara’: Maribel Guardia habla por primera vez del día del deceso de su hijo

Siete meses atrás, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con el inesperado deceso de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastián. Ahora, la actriz y cantante se ha decidido a hablar por primera vez de aquella terrible noche del 9 de abril, cuando encontró sin vida a su único hijo, en su casa al sur de la Ciudad de México. En entrevista con la periodista Matilde Obregón, Maribel Guardia reveló cómo fue que se enteró de la noticia de la muerte de su hijo, justo después de haber participado en la puesta en escena Lagunilla mi Barrio.

Maribel Guardia y Julián Figueroa

En esta conversación con Matilde Obregón, la artista contó que ese domingo ella salió a toda prisa al teatro donde más tarde se presentaría, pero una preocupación la invadió por completo.

“Cuando salgo del teatro, ya en la tarde yo había hablado con mi esposo porque cuando yo me levanto el domingo Julián no se había levantado y yo andaba a las carreras como siempre… salgo, le toco la puerta a mi nuera y le dije: ‘¿Y Julián?’, me dice: ‘Tía, está en el cuarto pero creo que no durmió bien’, él tenía un cuarto donde tenía juegos, libros, tenía una biblioteca entera, le encantaba leer”, recordó al borde del llanto.

Julián Figueroa y Maribel Guardia

La actriz dijo que la inquietud crecía con el paso de las horas, por lo que llamó a su esposo, Marco Chacón, quien estaba en Costa Rica de viaje por trabajo. Él trató de calmarla y le respondió que se ocuparía de ello, llamándole a Imelda Garza, la nuera de Maribel, quien se encontraba en la misma casa que Julián.

“Camino al teatro le hablo a Marco y le digo: ‘Julián no se ha despertado, estoy preocupada’, me dice: ‘No preocupes, vete a dar la función y yo le hablo a Imelda para que lo vaya a despertar’. En el intermedio le hablo a Marco y me dice: ‘Parece que pasó un problema en la casa, como que se pelearon Ime y Julián, pero no te preocupes’. Termina la función, le doy gracias a la Virgen, Mari, mi sobrina, está conmigo, le digo: ‘Mari, parece que se pelearon Julián e Imelda, y Marco dice que no vayamos ahorita a la casa, que vayamos a cenar algo. Claro que ya Marco sabía todo y la pobre Imelda ya había pasado el trago más amargo”.

Maribel volvió a hablar con su marido y fue ahí cuando este le dio la terrible noticia. “Le hablo a Marco y me dice: ‘Ya vete para la casa, cuando vamos a la mitad le vuelvo a hablar y me dice: ‘Julián está muerto’. Agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a pegar gritos como loca. Fue lo más triste, lo más doloroso que me ha pasado en mi vida, y ya llegar a la casa había mucha prensa allá afuera. Yo me meto y a los cinco minutos llegó toda la prensa, pero cuando yo me enteré en las redes sociales ya lo habían publicado”, recordó sin poder contener las lágrimas.

Así fue como Maribel encontró a su hijo

Tan pronto llegó a su casa, Maribel fue directamente a la habitación en la que se encontraba su hijo. En medio de la tragedia, reveló que le dio paz saber que su hijo murió dormido y en paz. “La única alegría que yo encuentro en todo esto es pensar que murió dormido porque estaba con sus ojitos cerrados, tranquilo, con su piernita cruzada, entonces en medio del dolor eso me dio mucha paz… Verlo ahí dormido yo quería como que despertara, le agarraba las manos, le besaba los pies… El problema del duelo es que tú crees que va a pasar rápido pero no pasa rápido”, confesó.

Aunque han sido los meses más duros de su vida, la estrella ha sobrellevado la pérdida de su hijo gracias a la alegría que le transmite su nieto, el pequeño José Julián, además del cariño de sus seres queridos, sus creencias y en sus compañeros de trabajo, así como en los múltiples proyectos profesionales que tiene por delante.

