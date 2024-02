La firme decisión por la que Maribel Guardia se quedará con las cenizas de su hijo y no su nuera

Esta es la etapa más dura de su duelo, según reconoce Maribel Guardia, quien hace casi año enfrentó la dura partida de su hijo, Julián Figueroa. Con el sentimiento a flor de piel, la actriz y cantante ha hablado de cómo se encuentra en este instante, en el que traza los planes para decidir cuál será la última morada de su primogénito, fallecido a los 27 años en su residencia de la Ciudad de México el 9 de abril de 2023. Segura de lo que desea, tiene la firme idea de atesorar las cenizas del joven en un lugar muy especial, según comparte, además de explicar por qué razón no será su nuera, Imelda Garza Tuñón, la encargada de tener en su posesión las mismas.

©GettyImages



Maribel desea depositar las cenizas de su hijo en un nicho familiar

¿Por qué desea Maribel tener las cenizas de Julián?

Abierta como suele ser al tocar públicamente el tema de la muerte de su hijo, Maribel reveló lo que tiene en mente, la búsqueda de un lugar especial para la urna con las cenizas, una profunda decisión que desvela a su vez su inherente deseo de permanecer unida a él cuando sea el momento. “Voy a comprar el nicho porque el día que me muera sí quiero me pongan ahí con Julián…”, expresó visiblemente conmovida en una charla concedida a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por espacios como Despierta América, de la cadena Univision.

Maribel además fue puntual al hablar del por qué ella y no su nuera, Imelda, tendrá la posesión de las cenizas. “Ime ahorita está muy jovencita y algún día rehará su vida, pero yo soy la madre. Lo más probable es que las cenizas de Julián se queden conmigo porque a ella le falta mucho por vivir…”, explicó la intérprete. Recordemos que la joven de 27 años continúa viviendo en la casa de Guardia y con ella también el pequeño José Julián, su nieto. De esta manera la actriz buscar dar orden a los asuntos relacionados con la partida de su primogénito, quien fue muy unido a Maribel desde que era pequeño.

©@maribelguardia



La actriz y cantante aseguró que desea descansar junto a su hijo cuando llegue ese momento

El momento más duro de su duelo

En la charla con la prensa, Maribel también reconoció lo difícil que ha sido para ella transitar por este periodo en el que ha echado de menos a su hijo. La ausencia física del joven pesa sin duda, y su recuerdo permanece constante con el paso de los días. Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra, dijo: “Tratando de poner la mente en su lugar. Esto es una batalla de todos los días…”, aseguró para luego hacer énfasis en lo complicado que ha sido asumir esta realidad. “La verdad es que yo creo que estoy en el peor momento del duelo”, aseguró.

©@maribelguardia



Maribel asegura que vive su duelo refugiada en la fe

Ante la tristeza que le ha generado la ausencia de su hijo, Maribel trata de salir adelante, refugiada en el trabajo y consolada por el amor que le brindan sus seres queridos. “Me ayudo todos los días, me esfuerzo, me esfuerzo mucho para continuar. Le pido a Dios mucho valor”, explicó, para luego compartir que no descartaría acudir a terapia junto a su nuera para hacer frente a la situación emocional que las invade.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.