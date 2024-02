Revelan qué ha pasado con los bienes de Julián Figueroa

Han pasado casi 10 meses desde la triste partida de Julián Figueroa, quien falleció a los 27 años debido a un infarto agudo al miocardio. En medio de esta ausencia, que ha sido especialmente dolorosa para su madre, han surgido algunas interrogantes sobre el destino de los bienes materiales del joven cantante. Marco Chacón, quien fuera abogado y padrastro del fallecido intérprete, ha revelado qué ha pasado con relación a este tema patrimonial.

Han pasado casi 10 meses del fallecimiento de Julián.

“Se solicitó (la sucesión testamentaria de Julián Figueroa a nombre de José Julián), pero todavía no se nombra albacea, que sería la siguiente fase. Estamos esperando que el juzgado llame a audiencia”, explicó Chacón en un encuentro con medios de comunicación, refiriéndose al hijo del fallecido cantante.

“Obviamente, ahora necesita un tutor (debido a que es menor de edad) y es su madre”, señaló. El pequeño, es fruto del matrimonio de Julián con Imelda Garza Tuñón, y tiene actualmente 6 años.

El abogado, quienen está casado desde hace varios años con Maribel Guardia, comentó que mientras vivía Julián hablaron de la posibilidad de hacer un testamento, pero nunca se materializó este plan.

Julián junto a su hijo y su viuda, así como Maribel Guardia,

“Nosotros muchas veces hablamos de esas cosas, pero, que yo sepa, nunca hizo un testamento. Sin embargo, el juzgado tiene la obligación de hacer una búsqueda en registros nacionales, notarías haber si hay en algún lugar del país”, comentó el representante legal.

Chacón se refirió además a la herencia que Julián habría recibido de parte ed su padre, Joan Sebastian, una rancho llamado Las Palmas, el cual se ubica en Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos. “Las Palmas y lo demás sigue en juicio”, comentó el abogado.

En julio del año pasado, cuando la muerte del joven cantante estaba más reciente, su viuda ya había contado que el tema de los bienes de su esposo lo estaba manejando Chacón. “La verdad es que no estoy enterada de eso (la sucesión intestamentaria de Joan Sebastian), pero estoy segura que sí nos dejaron protegidos”, dijo entonces en un encuentro con la prensa, advirtiendo que no había “tenido cabeza para pensar en eso”. “Eso lo va a manejar Marco que es abogado y que es el que tiene experiencia en esto. La verdad, es que ahorita no tengo cabeza y no sabría qué hacer; es un tema muy complicado”, admitió.

A Julián no le “quitaba el sueño”, el tema de la herencia de su padre

En marzo de 2022, casi un año antes de su repentino fallecimiento, Julián fue cuestionado sobre la herencia de su padre, quien falleció en Teacalco, Morelos, en julio de 2015, dejando ver que era un tema que no le preocupaba.

“Lo que me queda claro es que lo que mi papá me enseñó fue a trabajar, a ser un hombre valiente, a ser un hombre que lucha por el bienestar de su familia y valerme de mi propio talento, ya lo demás si se soluciona o no, pues ojalá que sí, pero si no, no me quita el sueño”, dijo entonces sobre el proceso en pie por el patrimonio del llamado ‘Rey del Jaripeo’.

Julián siempre tuvo una relación estupenda con su padre, Joan Sebastian.

