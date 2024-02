Maribel Guardia confiesa uno de sus más grandes temores

El último año ha sido sumamente difícil para Maribel Guardia. La actriz ha intentado dar buena cara a las adversidades y procesar el dolor que le ha causado el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa, de la mejor manera, por lo que se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Algo que se ha visto reflejado en declaraciones, pues la también cantante ha dejado en claro en más de una ocasión su postura ante la muerte, especialmente después de la dura experiencia de perder a su único hijo, pues ha dicho que no le teme a morir. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, la actriz volvió a referirse a este tema abriéndose de capa para habla de cuál sería uno de sus más grandes miedos.

La cantante se ha convertido en un ejemplo de fortaleza en los últimos meses

¿Maribel Guardia le teme a la muerte?

Con la sinceridad que la ha caracterizado, la intérprete respondió a los cuestionamientos de la prensa, durante su asistencia al 80 aniversario de la fundación de la Casa del Actor, en donde con total apertura se refirió al tema de la muerte. “Yo a lo que le tengo miedo es a la enfermedad, ni siquiera a la muerte”, expresó Maribel, quien en ese momento se encontraba acompañada del actor Jorge Ortiz de Pinedo.

La intérprete de Besos Callejeros ahondó en el tema, explicando las razones por las que no le gustaría morir por una enfermedad, pues dijo, una situación así es sumamente desgastante para quien la padece y para quienes te rodean. “La enfermedad sí porque es triste acabar enfermo, no importa en qué etapa de tu vida. Si no tienes con qué respaldar una enfermedad ni de apoyo, porque no hay dinero que alcance cuando una enfermedad es larga y es dolorosa”, agregó.

Maribel ha retomado su vida de la mejor manera, a pesar de las adversidades

En ese mismo sentido, Maribel fue cuestionada acerca de si tenía miedo a envejecer, un instante en el que fue interrumpida por Ortiz de Pinedo, quien no dudó en responder por ella: “Cómo nos va dar miedo, ve nada más esta mujer, a mí lo que me da es un gusto tremendo conocer a Maribel desde hace tantos años con una carrera espléndida. Es un ser humano extraordinario”, expresó el actor y comediante.

Agradecida por haber tenido la oportunidad de tener a Julián

Aunque Maribel Guardia sigue de luto por el fallecimiento de su hijo Julián, la actriz no ha hecho más que mostrarse agradecida con la vida por haber tenido la oportunidad de criar y vivir 27 años al lado de su hijo, quien sin duda era su adoración. Algo de lo que habló en una charla con el programa Hoy, en el que con total sinceridad se refirió a la forma en la que ha enfrentado la ausencia de su retoño. “Ahorita estoy triste, perdónenme, pero soy una mujer muy agradecida de haber tenido el hijo tan maravilloso que tuve, de haber tenido la bendición de tenerlo en mi vientre, de verlo dar sus primeros pasitos, de todo el amor que dio, sus abracitos, verlo estudiando psicología con notas excelentes, tenía una beca, verlo dando sus pasos en el escenario, como manejaba el caballo”, expresó la intérprete con cierta nostalgia en la mirada.

Maribel Guardia siempre ha mostrado una actitud muy positiva ante la vida

