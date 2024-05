A un año de la partida de su hijo, Maribel Guardia revela dónde descansarán sus restos

A un mes de haber celebrado el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, Maribel Guardia confesó que todavía no ha podido desprenderse de sus cenizas; sin embargo, reconoció que ya adquirió un nicho que se convertirá en la última morada del joven cantante. En entrevista para el programa Ventaneando, la actriz de Lagunilla mi barrio contó que recibió un regaño del padre José de Jesús Aguilar, quien se encargó de encabezar la misa en memoria de su hijo. Según contó, el párroco le recomendó que los restos del cantante fueran depositados en un nicho.

La última morada del cantante

Sincera, Maribel confesó que, en ese sentido, prefiera esperar el momento perfecto para poder desprenderse de sus cenizas, mientras tanto, no hace mucho caso a la recomendación del padre: “Me dio una paliza el padre ese día, pero yo voy a mi aire, no le hago caso”, comentó divertida la actriz. A pesar de que ya adquirió el nicho, admitió que todavía no está lista para desprenderse de las cenizas de su hijo: “Ya lo hice (un nicho), pero ahorita no. Es un proceso que tienes que vivir, pero yo lo voy a vivir a mi aire”, reconoció la actriz.

En enero pasado, Maribel confesó en entrevista con el programa Sale el sol, por qué decidió tener todo este tiempo las cenizas del joven en su hogar: “Me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz, pero ya veré, creo que es un proceso, por ejemplo, todavía no puedo entrar a su cuarto”, reconoció. En aquella conversación, Maribel dio pistas de dónde podría depositar las cenizas del cantante: “El otro día fui a ver un lugar en la iglesia, cerca de la casa donde tienen un lugar muy bonito, estoy viendo si puedo dar ese paso de desprenderme de las cenizas de Julián”.

Un año de su partida

En aquel momento, la actriz confesó que, tal vez, después del primer aniversario luctuoso de Julián podría desprenderse de sus cenizas; sin embargo, todavía no se siente lista: “Yo creo que cuando cumpla un año sí le haré una misa, porque las misas que le hice, las hice en la casa y voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas”, contó en aquella ocasión. Ahora que el año se ha cumplido, la actriz podría estarse planteando la posibilidad de llevar las cenizas de su hijo a su última morada.

Un duelo lleno de fe

La fe de Maribel Guardia ha sido clave durante su duelo, ha sido gracias a su devoción que ha podido vivir este proceso de la manera más tranquila posible: “Yo tengo una conexión muy especial con la Virgen de Guadalupe, desde que nació Julián que se la ofrecí a la Virgen de Guadalupe y también por todo lo que pasó cuando murió Julián, yo todas las noches tengo una Virgen de Guadalupe en el teatro y ese día que él murió, yo antes de saber que estaba muerto, le recé a la Virgen por él, cuando llegué lo encontré muerto, yo quería reclamarle, pero en lugar de eso, me hinqué”, recordó.