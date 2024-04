Tras la partida de su hijo, Maribel Guardia asegura que nunca ha pensado en rendirse

Aunque el fallecimiento de Julián Figueroa fue un acontecimiento que ha marcado para siempre el corazón de Maribel Guardia, su madre, la actriz ha logrado fortalecer su espíritu y su corazón a través de su fé en dios y de los recuerdos que logró construir al lado de su único hijo, por lo que ha hecho frente a su duelo con total entereza y siempre con la esperanza puesta en que, llegado el momento, se reencontrará con él. Sin embargo, Maribel no ha logrado escapar de los rumores y especulaciones respecto a su vida personal, pues a pesar de que este proceso lo ha vivido de forma muy abierta, se han llegado a manejar algunas versiones sobre su salud mental que no son del todo ciertas. Es por eso que la intérprete no ha dudado en aclarar puntalmente todo aquello que se ha dicho sobre ella, dejando en claro que a pesar del dolor que le ha causado la pérdida de su hijo, nunca ha pasado por su mente el rendirse.

Tras el fallecimiento de su hijo, Maribel ha dado lecciones de fortaleza

Así lo compartió la actriz durante un encuentro con la prensa, en el que con total claridad hizo frente los cuestionamientos relacionados con las declaraciones publicadas en una revista recientemente, en las que se aseguraba que Maribel estaba pasando por un mal momento a nivel emocional. “Yo soy una mujer de fe”, destacó Maribel, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando.“Una mujer que cree en Dios y que estoy muy agradecida con Dios, hasta el día que murió mi hijo, me senté y me hinqué, y le dije: ‘Gracias Señor, tú me lo diste, tú te lo llevaste’”, agregó.

En ese mismo sentido, la intérprete se dijo indignada ante lo que aquel medio publicó, pues dijo, por su mente jamás ha pasado la idea de rendirse, a pesar del dolor. “Nunca he pasado por esa etapa de reclamarle a Dios, no, para nada. ‘Qué Maribel se quiere suicidar’, por mí nunca ha cruzado eso, yo soy una persona agradecida con Dios, con la vida, con el hijo maravilloso que me dio, el tiempo que me dio para disfrutarlo, mi hijo me dejó llena de luz el alma, mis recuerdos son divinos de Julián”, sentenció.

En unos días, se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Julián

En ese mismo sentido, se dijo triste de que publicaciones como la antes mencionada se aprovechen de su dolor para atrapar lectores a través de información falsa. “Me decepciona mucho porque estoy viviendo algo muy difícil y ver que ponen un encabezado así es muy doloroso”, dijo finalizó.

El momento más duro de su duelo

Hace unas semanas, Maribel se encontró con la prensa en un evento, en el que habló abiertamente sobre lo difícil que ha sido para ella transitar por este periodo en el que ha echado de menos a su hijo. La ausencia física del joven pesa sin duda, y su recuerdo permanece constante con el paso de los días. Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra, dijo: “Tratando de poner la mente en su lugar. Esto es una batalla de todos los días…”, aseguró para luego hacer énfasis en lo complicado que ha sido asumir esta realidad. “La verdad es que yo creo que estoy en el peor momento del duelo”, aseguró.