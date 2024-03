El mensaje de Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa a 11 meses de su partida

Aunque Maribel Guardia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y entereza, lo cierto es que el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, ha dejado un profundo dolor del que aún se recupera. Algo que se ha visto reflejado en el mensaje que la cantante le ha dedicado a su vástago, cuando se cumplen 11 meses de su partida, a través del cual ha expresado cómo ha vivido este tiempo y la forma en la que ha hecho frente al duelo, dejando ver su lado más vulnerable y sensible, pero también el más esperanzador.

©GettyImages



La actriz se mostró nostálgica al recordar a su hijo

Las desgarradoras palabras de Maribel a Julián

A través de su perfil de Instagram, Maribel compartió un álbum fotográfico a través del cual mostró algunos de los instantes más entrañables y cotidianos que vivió al lado de su hijo, algunos de ellos marcados por la presencia José Julián, el nieto de la cantante. Al pie de las imágenes, la también actriz escribió un emotivo mensaje en el que habló de lo que han sido estos meses sin su presencia física. “Julián, hace 11 meses que emprendiste tu viaje a la luz. No te miento, hay días que ando muy enojada y quisiera comprar una vajilla y reventarla contra alguna pared del jardín, no lo hago porque sé que luego tendría que recoger los deshechos, me da miedo que los perritos que siempre andan detrás mío se lastimen, es difícil hacerme siempre la fuerte”, expresó Guardia desconsolada.

En otro fragmento de su mensaje, Maribel habló de los sentimientos que ha experimentado tras la partida de su hijo: “Te extraño demasiado, cada día más y me duele. Muchas veces siento tu presencia cerca de mí, como una suave caricia en mi mejilla y sonrío, te hablo, te digo cuánto te amo, son breves momentos que me llenan de paz, es cuando recuerdo darle gracias a Dios por darme el enorme regalo de tu amor por el tiempo que él consideró oportuno; amor eterno, por siempre y para siempre”, compartió conmovida. “Recuerda, hijo de mi alma, pedirle a Dios que me de fortaleza y que proteja y libre de todo mal a esta familia que te extraña todos los minutos y todos los días. Besos abrazos y bendiciones de tu madre que vive suspirando por ti”.

©@maribelguardia



Julián falleció a los 27 años en abril de 2023

Agradecida por el legado de amor que le dejó

Finalmente, Maribel se mostró agradecida por la oportunidad que la vida le ha dado de poder disfrutar a su nieto, quien sin duda es el vivo reflejo del amor que Julián guardaba en su corazón. “Gracias por dejarnos a José Julián, es un niño lleno de luz; no te preocupes por él, está muy cuidado y lleno de amor, te recuerda siempre y presume aquel Día del Padre que quedaron en primer lugar en todas las competencias del festejo escolar, enseña todas las medallas que ganaron, sus ojitos le brillan de amor y orgullo, me dice: ‘Mi Papito era el mejor del mundo’”, señaló emocionada.

La actriz cerró su mensaje deseando el descanso eterno para Julián, reiterando el gran amor que siempre tendrá por él. “Descansa hijo amado en luz eterna, que en mi corazón habitas por siempre”, concluyó.

©@josejulianfg



El hijo de Julián es la adoración de Maribel

