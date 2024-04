En medio de su duelo, Maribel Guardia despide a un ser querido

Inmersa en su duelo, Maribel Guardia trata de salir adelante al haberse cumplido un año de la lamentable partida de su hijo, Julián Figueroa. Sin embargo, a pocos días del aniversario luctuoso de su primogénito, la actriz ha vuelto a enfrentar la pérdida de un ser querido, así lo compartió a través de un sentido mensaje, en el que expuso el dolor que la invade en estos instantes. Con el corazón en la mano, la intérprete se despidió de su ahijado Rodrigo, por quien ha reiterado su inmenso amor, segura de conservar los entrañables recuerdos a su lado, pues ambos tuvieron una cercanía que se fortaleció con el paso del tiempo, así lo dejó ver la también cantante, quien ha recibido todo el respaldo de sus seguidores.

Maribel Guardia se refugia en su familia ante el duelo por la pérdida de sus seres queridos.

Maribel despide a su ser querido

Cercana como suele ser a sus seguidores en redes sociales, Maribel expresó su sentir ante el fallecimiento del joven, agradecida por el hecho de haberlo conocido. “Hoy te fuiste al cielo mi adorado Rodrigo, @rodrigo_el_super_guapo_brown_ , fue un honor ser tu madrina, pero sobre todo fue una suerte para mí conocer la luz y profundidad de tu alma…”, escribió al pie de la publicación en Instagram, la cual ilustró con una fotografía junto a su ahijado, así como un video en el que se hace evidente la gran convivencia que mantenían. Esta, sin duda, fue una noticia que la conmovió desde lo más profundo y de la que habló el pasado 20 de abril, once días después de cumplirse un año de la muerte de su hijo Julián.

En su mensaje, Maribel recordó la fortaleza con la que su ahijado trataba de salir adelante, a pesar de las adversidades a las que se enfrentaba. “Siempre hablamos bien de las personas que mueren, pero tú mi niño hermoso fuiste un maestro, libraste mil batallas con todo en contra. Los inmensos dolores que padeciste jamás te doblaron, siempre tenías una sonrisa y un chiste en la boca…”, dijo la actriz, quien de inmediato recibió las muestras de apoyo de sus seguidores, siempre pendientes de los acontecimientos de su vida personal.

Maribel dedicó a su ahijado Rodrigo un amoroso mensaje.

Agradecida con su ahijado

Maribel sen encuentra muy conmovida ante tal situación, por lo que hoy le agradece a Rodrigo el hecho de haber sido una especie de maestro para ella. “Cuando fui a conocerte me agradecían como si yo te hubiera hecho un favor, el favor me lo hiciste tú, con tus enseñanzas de amor, tolerancia y resiliencia…”, escribió. Finalmente, Guardia también recordó a su hijo Julián, haciéndole a Rodrigo una importante petición. “Dale un abrazo y muchos besos a mi Julián y recuérdale cuánto lo amo, ya tengo dos ángeles en el cielo”, finalizó.

Maribel recordó a su hijo Julián a un año de su partida.

El duelo de Maribel

No ha sido sencillo para Maribel hacer frente a la ausencia de sus seres queridos. De hecho, en días pasados, rindió un homenaje a su hijo Julián al cumplirse su primer aniversario luctuoso, dedicándole un profundo mensaje. “Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Sé que del otro lado del puente no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud…”, dijo la actriz en su mensaje en redes el pasado 9 de abril, un emotivo texto en el que puso en alto el inmenso amor por su primogénito.