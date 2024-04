Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, a un año de la partida del cantante: ‘Es la etapa más dura’

La ausencia de Julián Figueroa es para Imelda Tuñón, su viuda, una dura situación difícil de asimilar. En el transcurso de un año mucho ha cambiado para la familia del cantante, y el constante sentimiento originado a raíz del duelo es cada vez más profundo. Con el corazón en la mano, la joven esposa del intérprete, hijo de Maribel Guardia y del fallecido Joan Sebastian, ha hablado sobre cómo transcurren los días para ella, y la manera en que percibe la realidad luego de la inesperada partida del también padre de su hijo, José Julián, el 9 de abril de 2023, una fecha en la que el espectáculo mexicano se cimbró con la noticia.

©@julian_f.f



Imelda Tuñón asegura que ha sido muy duro asimilar la partida de Julián.

Las reveladoras palabras de Imelda

Sensible ante la llegada del primer aniversario luctuoso de Julián, la joven ha expresado su sentir de la manera más sincera, poniendo en perspectiva parte de lo vivido este tiempo. “Nos hemos tenido que apoyar mucho porque la situación que estamos viviendo es muy difícil. De hecho, ahorita estamos en una parte muy complicada del duelo porque, al principio, estás como en shock, luego empieza la parte en la que andas como mareado…”, dijo Imelda en una entrevista concedida a TVyNovelas, publicación en la que dejó ver lo mucho que la familia sigue luchando para salir adelante en medio de esta situación emocional.

Imelda también hizo énfasis en la manera de percibir el transcurso de los días: “Yo este año ni lo he sentido. No he percibido bien el paso del tiempo se ha pasado como agua y ha sido muy extraño, porque no siento que muchas cosas que pasaron después de él, pasaron sin él, tengo muy revueltas las cosas, no siento que haya pasado un año…”, explicó en la publicación. Conmovida, la joven habló de cómo el duelo va tomando otros matices, pues a la distancia la ausencia de un ser querido se percibe de otra manera. Para ella, refugiarse en su familia ha sido fundamental, cobijada también por el amor de su pequeño hijo, su motivación para salir adelante.

©@maribelguardia



Imelda se refugia en el apoyo de Maribel y en amor de su hijo.

‘Es la etapa más dura’, Imelda

En la reveladora charla con la publicación antes citada, Imelda hizo énfasis en la complejidad que toma una situación como esta al transcurrir del tiempo, específicamente ahora. “Esta etapa es la más dura porque es cuando empiezas a despertar, a sentir la ausencia, te das cuenta de que ya no está, creo que es la aceptación y es fea, estamos en la etapa más fea…”, reveló la joven, quien se ha apoyado de Maribel Guardia, su suegra, con quien ha transitado por este periodo de subidas y bajadas emocionales.

©@maribelguardia



Imelda y Maribel también han encontrado en el trabajo una especie de consuelo.

Agradecida con Maribel

Imelda también reconoció lo mucho que el respaldo de Maribel Guardia le ha ayudado a salir avante, motivada también por su hijo José Julián. Así mismo, reconoce cómo el trabajo ha sido una especie de refugio para ambas. “Mi tía (Maribel Guardia) y yo nos hemos enfocado en el trabajo para distraernos un poco de todo porque han sido muchas cosas y el año ha sido muy pesado; trabajar sin duda a mí me ha ayudado muchísimo, también el hecho de que esté José Julián conmigo, él me impulsa para seguir adelante…”, dijo. Recordemos que el pasado que este 9 de abril Maribel dedicó un profundo mensaje a su hijo, mismo en el que reiteró lo mucho que lo echa de menos. “Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás”, dijo en una parte de su texto.