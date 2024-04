La viuda de Julián Figueroa revela qué harán en el primer aniversario luctuoso del cantante

Ha pasado casi un año desde la triste partida de Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 debido a un infarto agudo al miocardio. A punto de conmemorarse el primer aniversario luctuoso del cantante, su viuda Imelda Garza ha contado cómo ha lidiado con la ausencia del intérprete a lo largo de estos meses y ha revelado qué planes tienen en su famlia para recordar al padre de su único hijo.

©@maribelguardia



La familoa se mantiene unida tras la partida de Julián.

Imelda, quien se casó con Julián en 2017, acudió como invitada al programa La Mesa Caliente (Telemundo), donde habló de cómo ha sido su vida y la de su pequeño José Julián desde la prematura muerte del cantante de 27 años. “Ha sido un año muy complicado. La verdad es que como que estuvimos en shock bastante tiempo”, admitió la nuera de Maribel Guardia.

“Siento que ahorita va a empezar la etapa más difícil que es cuando ya te das cuenta de lo que pasó, que de verdad sientes esa ausencia, que ya estás más consciente del suceso. Sí, viene lo más pesado”, comentó. Sin embargo, la joven madre se dijo afortunada de contar con el cobijo de su familia. “Gracias a Dios estamos todos juntos como familia, yo creo que eso es importante y nos va a ayudar”, agregó.

Imelda contó que los primeros viajes que hicieron en la familia tras la partida de Julián resultaron muy difíciles, en especial uno que el cantante tenía la ilusión de hacer con su hijo. “Fuimos a a Disney, él quería llevar a José Julián a Disney, entonces también estuvo complicado... Y en Año Nuevo igual, es que sí, cada fecha es difícil y sobre todo en esta etapa en la que vas a salir de shock y vas a entrando en la aceptación, que es lo más doloroso que hay”, confesó.

©@imetunon



Imelda admitió que ha sido difícil aceptar la ausencia de José Julián.

Sobre los planes que la familia tiene para el próximo 9 de abril Imelda reveló que optarán por realizar un servicio religioso íntimo. “Vamos a hacer una misa privada en la casa, (con) pura familia”, contó. Y con respecto al destino final de las cenizas de Julián dijo que aún no hay nada definido. “No lo hemos decidido completamente, estamos viendo si (las llevamos) a una iglesia o si se queda”, comentó-

Cómo ha vivido la ausencia de Julián con su suegra y su hijo

Giselle Blondet, una de las anfitrionas del programa, destacó el hecho de que Maribel ha expresado que siempre va a apoyar incondicionalmente a Imelda. La joven contó cómo es la dinámica que adoptó con la actriz y cantante, a quien cariñosamente se refiere como tía y con quien sigue compartiendo la casa en la que vivía con Julián.

©@imetuno



Imelda ha tratado de mantenerse positiva y ser fuerte para su hijo.

“Nosotras las mujeres tratamos de estar trabajando... Nos pusimos a trabajar todas. Yo a los tres meses de que falleció Julián me puse a trabajar porque estaba encerrada y dije: ‘No voy a vivir el resto de mi vida encerrada y voy a deprimir a mi hijo’. (Mi hijo) va a cumplir 7 años, es un niño que necesita alegría, que necesita verme bien para él estar bien. Entonces empecé a trabajar y me fue bien y con eso me distraigo, pero sí es complicado”, admitió.

“Yo como mamá trato de mantenerme lo más positiva que puedo de ser fuerte. Julián era una persona muy noble, yo creo que le aprendí cosas de esa nobleza, pero yo siempre fui fuerte”, dijo. Además, contó que el pequeño tiene muy presente a su padre. “Él tiene a su papá como un héroe... Para un niño de 6 años tu papá es lo mejor que has tenido. Entonces él se quedó con un recuerdo muy bonito de él”, aseguró.