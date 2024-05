Paula Levy revela cómo se su relación con Ana Bárbara: ‘Hay cosas que cada quien tiene que trabajar’

Aunque Paula Levy y Ana Bárbara siempre han sido muy cercanas, en los últimos meses su relación se ha tornado un tanto complicada debido a las circunstancias en las que se han visto envueltas en los últimos meses. De hecho, la misma Paula admitía en marzo de este año estar distanciada de la cantante, a quien considera como una segunda madre. Y aunque han preferido mantenerse discretas respecto a las razones que las ha llevado a hacer una pausa en su relación, en una reciente entrevista, la hija de Mariana Levy dejó entrever que las cosas podrían retomar su curso y que incluso ya han tenido un acercamiento.

©@anabarbaramusic



Paula ha dejado en claro que el cariño que tiene por Ana Bárbara sigue intacto

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano que Paula fue cuestionada respecto al estatus de su relación con Ana Bárbara, quien la acogió como una hija, tras el fallecimiento de su madre, Mariana Levy; algo a lo que contestó con total sineridad. “Para cosas muy puntuales (Ana Bárbara) se ha acercado a mí, para contarme su sentir”, expresó la jovencita.

En ese mismo sentido, Paula aseguró que, pese al distancimiento y a las distintas circunstancias que atraviesan como familia, las cosas entre ellas van por buen camino, por lo que cada una está trabajando para sanar y poder retomar su relación. “Estamos bien; no estamos muy cercanas ahorita, pero hay cosas que cada quien tiene que trabajar”, finalizó.

©@anabarbaramusic



Paula aseguró que ha tenido algunos acercamientos con Ana Bárbara

Lo que Paula ha dicho sobre el distanciamiento con Ana Bárbara

En una charla que sostuvo con el programa Venga la Alegría, Paula Levy confirmó que su relación con Ana Bárbara no atravesaba por su mejor momento. “Ahorita estamos en pausa, pero yo a ella la admiro mucho”, comentó la jovencita de 22 años, dejando en claro el gran cariño que tiene por la cantante, así como el respeto que le tiene.

Por otro lado, también dio su opinión sobre la forma en la que su hermano, José Emilio Levy, ha manejado el tema de los desencuentros que ha tenido con Ana Bárbara de forma pública: “Yo entiendo su enojo y entiendo más o menos lo que está haciendo, de alguna manera, pero se me hace algo innecesario, se me hacen problemas familiares muy delicados para estarlos peleando en televisión nacional, meter un abogado, que venga y diga no sé qué”, puntualizó.