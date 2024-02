Michelle Renaud, ¿reveló por accidente el sexo de su bebé?

Ahora que Michelle Renaud y Matías Novoa han confirmado de lo más felices que están esperando a su primer bebé en común, la actriz mexicana comparte con sus fans la ilusión por pronto recibir a la cigüeña. Las fotos en sus redes sociales no sólo empiezan a contarnos cómo va la dulce espera, sino que la futura mamá parece que se dejó llevar por la emoción y, sin querer, reveló si tendrá un niño o una niña.

Queriendo hacer a sus admiradores parte de esta linda etapa en su vida, Michelle pidió algunos consejos de maternidad a través de las redes sociales, pues aunque ya es mamá de Marcelo, a quien tuvo durante su matrimonio con Josué Alvarado, admitió que hay cosas que no tiene tan claras ni presentes. “Mamás de Instagram que me están viendo, necesito sus recomendaciones y ayuda porque fui mamá hace muchísimo tiempo y ya no sé qué se necesita y qué no”, expresó en una de sus historias.

Y agregó: “Quiero ser una mamá práctica y necesito saber qué es lo que más les ha funcionado, como qué marca de carriola es la que vale la pena, qué huevito, cuál saca leches”, preguntó lista para empezar a comprar cosas para la dulce llegada. Fue entonces cuando parece haber sido víctima de la emoción: “Quiero su tips, qué necesito tener para que este bebé, esta bebecita, que sí va a usar”, dijo.

Hasta ahora, ni Michelle ni Matías han confirmado si es que serán papás de una bebita. Y es que en alguno de sus encuentros con la prensa, en el que explicó que ya está en su quinto mes de embarazo, explicaron que aún no sabían si tendrán niño o niña.

Para ambos sería una gran noticia, pues tanto él como ella tienen experiencia siendo papás de niños. Michelle con Marcelo, y Matías con Axel, a quien tuvo durante su relación con la actriz venezolana, María José Magán.

Las fotos más tiernas de la dulce espera

Tras más de un mes entre rumores de embarazo, Michelle Renaud y Matías Novoa revelaron que están esperando a su primer bebé juntos. Aunque la pareja lo negaba cada vez que se les preguntaba al respecto, a finales de enero publicaron una linda foto en la playa en la que dejaban ver la pancita de la actriz, aclarándolo todo. “Love ♥️ Enamorada de estos dos”, escribió Michelle junto a la imagen.

Días más tarde, la actriz empezó a compartir más fotos en las que presume feliz los cambios que ha tenido su figura desde que se enteró que volvería a ser mamá. Michelle y Matías se casaron sorpresivamente el 9 de diciembre pasado, en una ceremonia íntima que planearon con sólo días de anticipación, logrando reunir a sus seres más queridos para celebrar juntos su amor.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...