Por primera vez Matías Novoa y Michelle Renaud hablan del bebé que esperan y su decisión para confirmar la noticia

Luego de que Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaran su embarazo el pasado fin de semana, el actor se acercó a los medios para compartir más detalles de la ‘dulce espera’ de su esposa. Actualmente, él se encuentra de Nayarit, en las costas del Pacífico mexicano grabando su nueva telenovela Marea de Pasiones. En la playa, en medio de las grabaciones, el galán de origen chileno reveló que el bebé que espera con su esposa nacerá a finales de junio. En esta conversación con los medios, Novoa también explicó la razón por la que decidieron esperar para confirmar el embarazo, a pesar de los rumores que empezaron a correr desde su boda, donde a ella ya se le notaba el vientre ligeramente abultado.

©@michellerenaud



Con esta foto, Michelle y Matías confirmaron la noticia de su dulce espera

“Lo hablamos y era le momento (de hcer el anuncio) y aparte que más lindo que con la playa. Estábamos en un lugar muy tranquilo, en un momento de nosotros. Queríamos también que pasaran ciertos meses, que el bebé estuviera bien y ya era momento de contarles... Es inevitable ‘Mich’ ya tiene su pancita”, explicó el actor sobre su decisión de contarlo hasta ahora.

También detalló que su primer hijo en común nacerá en junio. Recordemos Matías es papá de Axel, fruto de una relación pasada con la actriz venezolana María José Magán, en tanto, Michelle es madre de Marcelo, de su primer matrimonio con Josué Alvarado. A la pregunta de los reporteros acerca del sexo del bebé, Matías se puso algo nervioso y contestó entre risas: “Puede ser un niño”.

©@matlechat



El bebé que viene en camino es su primer hijo en común; de anteriores relaciones cada uno tiene un hijo; Michelle es mamá de Marcelo y Matías es padre de Axel.

Sobre el parto que tendrá Michelle, el actor respondió que lo más probable es que este sea de forma natural. Hablando de si este bebé fue una sorpresa para ambos, Novoa indicó que ambos estaban buscando tener un hijo juntos lo antes posible, pues ya habían conversado acerca de esto, además de que Matías está consciente del paso el tiempo; ya tiene 43 años y no quería esperar más por un nuevo bebé.

“Ya estábamos pensando en tener un bebé. Ya era algo que desde un principio lo hablamos. Yo no quería tampoco que pasaran tantos años, también la energía es diferente. Quería ser papá ya pronto y también ella quería ser mamá así que llegamos a un acuerdo”.

Su razón para esperar y hablar de su embarazo

En cuanto a la actriz de 35 años, esta fue abordada por los medios, a quienes agradeció su respeto, a diferencia de la vez pasada, en la que se sintió invadida en su privacidad. “Quiero agradecerles por todo su apoyo y porque ahorita no se pusieron tan rudos como la vez pasada”, dijo Michelle a los medios, refiriéndose a la situación que vivió hace unos días antes de confirmar su embarazo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde decenas de reporteros se acercaron a ella para cuestionarla sobre su condición.

La estrella de telenovelas explicó su molestia por la vez pasada en la que las cámaras y micrófonos se arremolinaron hacia ella, quien venía acompañada por su hijo de seis años. “También tienen que entender que tenemos un niño. No sé si ya le dije yo si estoy embarazada o no... Por fa cuando esté Marcelo hay que tener cuidado porque la informacion que yo tengo no es la que él tiene, ¡se me adelantan en la noticia!”, dijo la actriz. También compartió que tiene varios antojos de comida picante, y que Matías está muy emocionado por la llegada de este bebé, del cual aún desconocen su sexo. “Matías es el más emocionado, buscamos muchísimo este bebé”.

©@matlechat



Michelle Renaud en la playa con su pancita. La foto fue tomada por Matías Novoa

Acerca de su decisión de esperar para confirmar su embarazo, el cual ya está de cinco meses, Michelle dijo que se debía a diversos factores, como las órdenes de su médico, además de mencionar que le parecía “horrible” que sus familiares que viven lejos se enteraran de la feliz noticia a través de los medios de comunicación. “Hay que entender que a veces para dar noticias de un embarazo hay indicaciones del doctor que tienen que pasar los tres meses, hay que ver cómo decírselo al a familia hay veces que la familia está lejos y es horrible que se enteren por la tele y no por nosotros, por eso yo les decía no ahorita no, yo siempre les he compartido todo...”, dijo la estrella de Hijas de la Luna.

Vídeo Relacionado: Jenna Ortega revela detalles sobre la segunda temporada de 'Merlina' Loading the player...