Cada vez más cerca del gran día, Cazzu muestra cómo se mueve su bebé dentro de su pancita

Cada vez falta menos para el gran debut de Cazzu y Christian Nodal en la paternidad, pues están en la recta final de su dulce espera. El cantante mexicano reveló hace un par de meses a ¡HOLA! Américas que su bebé nacerá en septiembre, por lo que él y su novia no podrían estar más emocionados. La rapera ha abrazado con amor esta etapa, y ha compartido algunos vistazos de su embarazo, en el más reciente de ellos ha mostrado lo activo que es su bebé.

©@cazzu



Cazzu ha compartido su embarazo con sus seguidores.

Cazzu publicó en sus historias de Instagram un breve video en el que muestra claramente lo mucho que se mueve su bebé en el interior de su pancita. Las imágenes, tomadas muy de cerca, permiten apreciar el movimiento por debajo de la piel de la rapera, que es inconfundible por sus originales tatuajes.

La llamada ‘Jefa del Trap’, dejó que estas imágenes hablaran por sí solas y no agregó ninguna descripción. No es la primera vez que comparte fotos mostrando su baby bump en todo su esplendor, de hecho, hace algunas semanas posó para la edición mexicana de la revista Playboy presumiendo orgullosa sus curvas pre mamá.

“Va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy”, dijo sobre su aparición en la famosa revista para caballeros. “Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés”, comentó en la entrevista con dicha publicación.

“Creo que por mucho tiempo vimos al embarazo como una etapa dulce y tierna, y seguramente lo sea, en el interior de quienes desearon y disfrutan su embarazo”, agregó. “Me siento sexy y me resulta interesante mostrárselo a mi gente y representa exactamente lo que quiero representar para quienes me siguen”, dijo sobre su sentir en esta etapa de su vida.

©@nodal



Nodal ha admitido estar muy emocionado con su próximo debut como papá.

Nodal, muy emocionado por ser papá

Christian Nodal ha confesado estar muy emocionado con su próximo debut como papá, así como muy feliz de hacerlo de la mano de la mujer que ama. “Pues soy nuevo en esto, muchas experiencias nuevas. Cada noche es diferente, cada noche se siente más la pancita. Conecta con una parte que nunca sabes que tenías”, confesó hace unos meses en entrevista con ¡HOLA! Américas en el marco de una presentación que tuvo en Madrid, España.

“De pronto empatizas más con la familia, con los adultos y te das cuenta que la vida es así, que todos en algún momento fueron jóvenes”, reflexionaba entonces. El cantante también habló del apoyo que le han dado sus padres, y de lo mucho que le han reafirmado su cariño ahora que será papá. “Mi papá confía mucho en que voy a ser buen padre. No me han dado más que puro amor y apoyo”, comentó.