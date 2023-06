Cazzu presume su pancita de embarazo en bikini

Luego de que hace más de un mes Cazzu se despidiera de su Nena Trampa Tour, la cantante se ha dejado ver disfrutando de la recta final de su embarazo. La cantante está a la espera de su primer hijo en común con Christian Nodal y durante las últimas semanas, se ha enfocado en su bienestar y en disfrutar de su embarazo. El pasado fin de semana, la intérprete de temas como Mucha data compartió una serie de imágenes en las que aparece en bikini presumiendo su pancita.

Cazzu presumiendo su barriguita

Al parecer, la cantante estaba en compañía de Nodal, pues en la fotografía en la que se aprecia el baby bump de la argentina, se aprecia una mano con un tatuaje de un ave, unas estrellas y otros simbolismos que el cantante tiene plasmados en su piel.

Además de la imagen de la pancita, Cazzu compartió otras fotografías; unas desde la piscina y unas más en la playa o incluso hasta de su manicura.

Cazzu presumió su figura en las redes sociales

Aunque Julieta Emilia Cazzuchelli ha sido discreta con los detalles de su embarazo, en sus redes sociales ha compartido varias fotografías en las que aparece presumiendo su pancita. Eso sí, sin revelar si el bebé que espera es un varoncito o una niña.

Cazzu está en la recta final de su embarazo

¿Es niña?

Hace un par de semanas, el cantante reveló en exclusiva con ¡HOLA! Américas compartió que el bebé que espera con Cazzu está programado para nacer en septiembre. Además de esto, el intérprete de Botella tras botella se refirió al sexo de su bebé, dejando ver que están a la espera de una niña, refiriéndose al esfuerzo que está haciendo para que su futura hija se sienta amada y sobre todo, protegida. “Estoy trabajando mucho conmigo mismo en todos los aspectos, para que cuando llegue, llegue con mucha luz, con mucho amor y que se sepa que su hogar y su casa va a ser su mundo y que siempre puede estar segura ahí”.

Previo a esta entrevista, Nodal habló en el programa Lo Sé Todo Colombia. En esta conversación, el ganador de premios como Latin GRAMMY compartió que se estaba removiendo los tatuajes del rostro. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo.

