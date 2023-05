Las pistas que confirmarían que Christian Nodal y Cazzu esperan una niña

Christian Nodal y Cazzu están plenos disfrutando de los meses de embarazo, y aunque no han querido compartir los detalles de su dulce espera, la emoción de pronto tener a su bebé entre brazos parece haber ganado. Hace unos días, el cantante revelaba en exclusiva a ¡HOLA! Américas que el bebé está programado para nacer en septiembre, y aunque ambos siguen firmes en no dar más detalles, en más de una ocasión, el cantante parece haber revelado, sin querer, si es que espera un niño o una niña.

En una de las primeras entrevistas que el futuro papá daba al respecto del embarazo, aseguraba que estaba dispuesto a eliminar los tatuajes de su cara para que su bebé lo conociera tal y como es. Sin embargo, lo que llamó la atención, fue que uso palabras en femenino, algo que no pasó desapercibido por sus fans.

“Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo en compositor en una charla con Lo sé Todo Colombia.

Aunque en futuras entrevistas no quiso ahondar en ese detalle, en su charla con ¡HOLA! Américasvolvió a referirse a su bebé como niña: “Estoy trabajando mucho conmigo mismo en todos los aspectos, para que cuando llegue, llegue con mucha luz, con mucho amor y que se sepa que su hogar y su cas va a ser su mundo y que siempre puede estar segura ahí”.

El detalle más reciente tras su exitoso concierto en México

El fin de semana pasado, Christian Nodal ofreció uno de los conciertos más importantes de su carrera, pues estuvo en el Foro Sol frete a más de 65 mil personas que coreaban sus canciones. Luego de la gran noche en la Ciudad de México, en un comunicado emitido por sus representantes, vuelven a dirigirse al bebé como si aseguraran que es una pequeñita la que viene en camino.

“Durante más de tres horas, acompañado de colegas y grandes amigos como Ángela Aguilar, Ana Bárbara, Greeicy, Los Plebes del Rancho y Piso 21. Nodal estrenó en el escenario su más reciente tema Cazzualidades dedicado a su pareja y madre de su futura bebé, Cazzu, que viene en su EP2 Forajido”, expresaron al hablar de los invitados que Nodal tuvo en el escenario. ¡Varios detalles que dan a entender que la pareja podría estar esperando a una nena en septiembre!

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...