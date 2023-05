Nodal comparte detalles de su vida en Argentina con Cazzu: ‘Vivo en el campo y es precioso’

A principios del pasado mes de abril, Cazzu contó que Christian Nodal ya vivía con ella en Argentina, confirmando así lo bien que estaba marchando su relación. A esta revelación siguió otra aún más emocionante, la del embarazo de la rapera argentina. Con la próxima llegada de su primer bebé, no es de extrañar que la pareja quiera pasar tiempo en su hogar en Sudamérica, de hecho, la cantante hace poco anunció una pausa en su carrera. Y aunque el mexicano sigue adelante con sus compromisos profesionales, no pierde la oportunidad de disfrutar en casa junto a su novia, de hecho, acaba de revelar cómo pasa el tiempo en el hogar que comparte con ella.

©@cazzu



La pareja está esperando su primer bebé

Luego de su histórica presentación en Madrid, España, y en en medio de la promoción de su próximo concierto en el Foro Sol, en la Ciudad de México (27 de mayo), Nodal habló de su vida más allá de los escenarios. “Me siento muy dichoso de poder avanzar y crecer como ser humano”, comentó en entrevista para el programa mexicano Sale el Sol (Imagen Televisión).

El intérprete de temas como No Somos Ni Seremos detalló cómo es su vida en Argentina, a donde su mudó con su novia Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu. “Vivo en el campo en Argentina, ahí tienes tu casa. Te puedo hacer un asado ya. Me están enseñando a cocinar”, contó Nodal, aunque dejó ver que echa un poco de menos la carne de su natal Sonora.

©@nodal



Nodal ha compartido fotos disfrutando de la tranquilidad del campo

“Vivo en el campo y es muy precioso, porque no se me cruza nadie, no se me cruza nada, y literalmente es una conexión bonita con uno mismo. Ves el paisaje y profundizas muchas cosas”, explicó. El cantante ha compartido en su cuenta de Instagram algunas imágenes en las que se le ve disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza, y aunque no ha precisado dónde fueron tomadas, algunos han inferido que se trata de Argentina, donde actualmente vive.

Una nueva vida en Argentina

Nodal no solo se enamoró de una talentosa argentina, sino también de la tranquilidad de su tierra natal. Fue la misma Cazzu quien reveló a principios de abril que ella y Nodal ya vivían juntos en Argentina. “Él vive conmigo aquí. Nos la pasamos viajando, pero nuestra casita la tenemos acá”, contó la llamada ‘Jefa del trap’ en el programa argentino Noche al Dente (América TV).

En diciembre del año pasado ya se había reportado que el intérprete mexicano había adquirido una casa en una zona exclusiva de Buenos Aires, la capital argentina. En aquel momento se rumoró que podría tratarse de un obsequio del cantante a su novia, aunque también se mencionó la posibilidad de que tuvieran pensado vivir juntos.

©GettyImages



La pareja se ha dejado ver muy enamorada en cada aparición pública

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.