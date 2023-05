Cazzu pone en pausa su carrera para disfrutar de su embarazo

Luego de varias fechas con llenos totales por Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica, para Cazzu llegó el momento de despedirse del público y del Nena Trampa Tour. La rapera argentina reveló en sus redes sociales que, tras una intensa agenda, había llegado el fin de su gira. Con este anuncio, Cazzu, quien está a la espera de su primer bebé con Christian Nodal, podrá disfrutar a plenitud de los últimos meses de su dulce espera, además de darse un tiempo para estar con su bebé en cuánto este nazca.

En su cuenta de Instagram, la llamada ‘Reina del Trap’ compartió el siguiente post, con el que no dejó lugar a dudas de que se tomará un respiro para gozar al máximo de la recta final de su embarazo. “CHILE que increíble forma de despedir NENA TRAMPA TOUR 🖤🕷️ un poquito de C14TORCE 2 en coro con uds”.

Antes de decir adiós a los escenarios por un tiempo, Cazzu cumplió uno de sus más grandes sueños. La intérprete de temas como Mucha data vivió un mágico momento al ser invitada por Alicia Keys a compartir el escenario. La intérprete de R’n‘B dio un show en Buenos Aires, Argentina, e invitó a Cazzu a acompañarla para interpretar juntas el tema Underdog. Además de esto, Alicia Keys presentó a Cazzu como “una gran artista y una gran mujee”, justo antes de que saliera al escenario. Sin duda, para la argentina, cuyo nombre real es el de Julieta Emilia Cazzuchelli, fueron días de muchas emociones encontradas.

Nodal revela por error el sexo de su bebé

El intérprete de regional mexicano está de lo más ilusionado con la idea de convertirse en padre, por lo que hace unos días las emociones lo traicionaron y sin querer reveló el sexo del bebé que espera con Cazzu.

En una entrevista con el show Lo sé Todo Colombia, Nodal decidió hablar de sus planes futuros, su familia y sus tatuajes. En la conversación, el cantante de Botella tras botella dijo que quiere removerse sus tatujaes, para que su bebé lo conozca tal cual es. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo el compositor de 24 años.

