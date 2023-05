Tras su encuentro con Tom Cruise en la F1, Shakira es captada junto a Lewis Hamilton

El pasado fin de semana, el Gran Premio de la Fórmula 1 reunió en Miami a una larga lista de celebridades, y hubo un encuentro que llamó especialmente la atención: el de Shakira con Tom Cruise. La colombiana se dejó ver muy alegre charlando con el galán de cine, quien se encuentra en la ‘ciudad del sol’ por el rodaje de una cinta. Y así como este ‘crossover’ dio mucho de qué hablar, también lo ha hecho la reciente coincidencia de la cantante con otra celebridad: Lewis Hamilton. El piloto británico, quien es un buen amigo del actor, fue captado junto a la intérprete en un restaurante de Miami, ¿casualidad?

©GettyImages



Shakira ha sido captada junto a estos famosos en los últimos días

En redes sociales han corrido como pólvora los videos que muestran a Shakira bajo el mismo techo que Hamilton. Y aunque las grabaciones apenas duran unos segundos, han sido más que suficiente para que algunos internautas se aventuren a insinuar alguna intención romántica detrás de esta coincidencia.

En uno de los videos se puede ver a la cantante de espaldas, abriéndose paso entre las mesas, luciendo un estiloso vestido negro, con bolso a juego y llevando la melena suelta. Mientras la cantante caminaba, apenas y se alcanza a ver a un hombre, aparentemente Lewis, sentado a la mesa con varias personas más. Otra toma mostró de frente a la colombiana, esbozando una gran sonrisa.

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakirapic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 8, 2023

Al parecer estas imágenes fueron tomadas la noche del 7 de mayo, el mismo día que ‘Shaki’ disfrutó de las carreras acompañada de Cruise. Se ha detallado que el encuentro en cuestión tuvo lugar en el exclusivo restaurante Cipriani Downtown en Miami, donde el equipo de Mercedes-AMG PETRONAS, en la que milita Hamilton, se reunió a celebrar.

Si bien trascendió que la cantante y el piloto cenaron juntos, lo cierto es que en los videos captados por comensales que se viralizaron en redes sociales en ningún momento se les ve en la misma mesa, sólo se ve a ella pasando frente a él que luce sonriente. No sería para nada raro que la interprete solo se haya aproximado a saludar o incluso, que pasara cerca de él al emprender su retirada del lugar.

©GettyImages



Shakira está disfrutando al máximo su nueva vida en Miami

A todo esto, ¿Lewis está soltero?

Es más que sabido que Shakira está soltera tras su separación de Gerard Piqué, Hamilton se ha relacionado sentimentalmente con la modelo brasileña Juliana Nalu, quien en el pasado fue vinculado al polémico rapero Kanye West. La joven de 24 años fue visto en el Grand Prix Paddock en Miami, además de que se especuló que estuvo con el británico semanas antes en Coachella.

Hamilton ha confesado que debido a su carrera profesional no le ha sido fácil mantener una relación. “Soy un adicto al trabajo, no tengo tiempo para eso. Cuando viajas tanto como yo es difícil mantener una relación. Quiero tener hijos, pero estar ahí para ellos, ser un buen padre. Ahora estaría abierto si me encontrara con alguien especial”, decía hace tiempo en entrevista con el diario británico The Times.

©GettyImages



Se ha rumorado que Hamilton tiene una relación con una modelo

Vídeo Relacionado: Descubre la Casa de Shakira Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.