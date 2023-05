Maribel Guardia confiesa que ‘intenta sobrevivir’ a un mes de la partida de su hijo

Aunque el tiempo pasa rápido, en el corazón de una madre los segundos son eternos cuando siente la ausencia de un hijo. Y aunque Maribel Guardia ha mostrado una gran fortaleza en público tras el inesperado fallecimiento de Julián Figueroa, en el fondo se siente deshecha y, a través de las redes sociales, busca un canal para enviar el mensaje más sincero para su hijo en medio de resignación que no resulta nada fácil.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo”, escribió la actriz junto a una fotografía de su hijo editada con aureola y alas de ángel.

Maribel continuó: “A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma”.

Llena de amor y dolor, agregó: “Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez 🥲. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo. 🙏🏼”.

Maribel Guardia, refugiada en el amor de su nieto

Julián Figueroa no sólo dejó en este plano a su mamá, también había formado una familia junto a su esposa, Imelda Tuñon, y su hijo, José Julián. Maribel se ha refugiado en ambos para, juntos, superar este gran dolor que causa la ausencia del cantante y también hijo de Joan Sebastian.

La actriz siempre muestra una sonrisa cuando aparece en sus videos junto a su nieto, quien la motiva a seguir adelante entre juegos y risas inocentes del pequeño, tal como lo demostró en un video publicado justo este martes en el que, por adelantado, Maribel deseaba a todas un feliz Día de las Madres.

Más tarde, este 10 de mayo, Maribel publicó un video en el que Julián hablaba de lo mucho que amaba a su mamá, recuerdos que lleva grabados en el corazón. “Yo recordando las palabras de mi amado @julian_f.f . Dios bendiga a todas las mamacitas 🙏🏼”, escribió.

