Maribel Guardia a Julián en el que hubiera sido su cumpleaños: ‘Te extraño con el alma desgarrada’

Si bien Maribel Guardia ha dado cátedra de entereza, lo cierto es que las últimas semanas han sido muy difíciles para ella. La actriz se despidió de su único hijo, Julián, quien falleció repentinamente el pasado 9 de abril. Y por más que los días pasen, la estrella de origen costarricense no dejará de echar de menos al joven intérprete. Así lo ha admitido en este día tan emotivo, pues este 2 de mayo Julián Figueroa hubiera celebrado su cumpleaños.

Maribel ha dado cátedra de entereza

Desde temprano, la actriz tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a Julián, junto a quien compartió una linda foto madre e hijo. “Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada”, escribió la intérprete al inicio de su publicación, dejando ver su sentir en estos momentos de duelo. “Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables”, agregó.

“Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música”, continuó en su publicación.

Maribel compartió una linda foto madre e hijo

“Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos”; expresó Maribel, refiriéndose al pequeño José Julián, quien la ha ayudado a recuperar su sonrisa y ha sido su mayor consuelo.

“Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mí, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida”, finalizó Maribel, quien en cada aparición pública ha dado muestra de su gran fortaleza.

Maribel se ha refugiado en su nieto

Orgullosa de los logros de su hijo

El pasado 25 de abril se estrenó en Estados Unidos Centurion: The Dancing Stallion, la película para la cual Julián grabó algunas canciones. Aunque no pudo celebrar a su lado el lanzamiento de la cinta, Maribel no perdió la oportunidad de expresar su orgullo por su hijo.

“Eres mi orgullo, ahora tus canciones quedarán inmortalizadas en la película Centurion: The Dancing Stallion de @lionsgate TE AMARÉ POR SIEMPRE @julian_f.f”, escribió la actrizal compartir el video musical protagonizado por su hijo. Se trata de la versión en inglés de la canción Ay Amor que Julián lanzó en 2019 con la disquera Tico Sounds. Este tema es uno de los que integran la banda sonora de la película dirigida por el cineasta Dana Gonzalez.

